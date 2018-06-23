新时代未来教育发展与创新论坛举行 将注重培养学生创新

西安市教育科学研究STEM教育协同创新中心正式挂牌。

西部网讯（记者 李媛）今天（6月23日）上午，在新时代未来教育发展与创新论坛上，西安市教育科学研究STEM教育协同创新中心正式挂牌，这标志着STEAM教育在西安的落地迈出了实质性的一步，也为未来大西安发展战略中探究性学习的推进，学生创新精神的培养和实践能力的提升以及教师的发展搭建了平台。

据了解，此次论坛由中国人生科学学会中小学教育专业委员会、西安市教育科学研究所主办，西安高新国际学校，北京京师智诚教育文化发展研究院承办的“新时代未来教育发展与创新论坛”在西安高新国际学校举办。

论坛以“新时代未来教育发展与创新”为主题，现场举行西安市教育科学研究STEM教育（STEAM教育就是集科学，技术，工程，艺术，数学多学科融合的综合教育）协同创新中心挂牌仪式。记者了解到，西安市教育科学研究STEM教育协同创新中心办公室设在西安高新国际学校，标志着STEAM教育在西安的落地迈出了实质性的一步，也为未来大西安发展战略中探究性学习的推进，学生创新精神的培养和实践能力的提升以及教师的发展搭建了平台。

论坛上，教育部教育装备研究与发展中心主任曹志祥、教育部原科技发展中心主任李志民分别作《装备改变教育 创新引领未来》《信息技术发展与教育变革》专题报告。来自西安高新国际学校的STEAM教师团队进行了题为《STEAM教育本土化实践》的经验分享。西安交通大学附属小学校长雷玲也进行了经验分享。

西安高新国际学校副校长刘鹤蕊介绍，当前，STEAM教育已成为国际教育研究与改革普遍关注的热点问题，也逐步成为培养中小学生核心素养的重要载体。西安高新国际学校系全国成体系推出STEAM教育的小学，该校在STEAM教育的团队建设、课程建设等方面积极探索，已经取得了很好地成果和成绩，一些研究工作已经走在全省甚至全国的前列，为基础教育的课程改革，培养学生的创新精神和实践能力做出了示范。

编辑： 孙鹏