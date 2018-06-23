热热热！西安地表温度62.9℃全国第一 明天关中将超35度

西安今天地表温度62.9摄氏度，达到了全国第一。

西部网讯（记者 李媛）今天（6月23日）走在大街上，大家都会感到一股热浪袭来。据陕西省气象局官方微博“陕西气象”发布的消息，西安今天地表温度62.9摄氏度，达到了全国第一！

网友集体吐槽：“没有孜然也不想吃烤肉”

“想吃烤肉吗？自带孜然和辣椒面然后往地上一躺就行了。”面对这全国第一高，网友纷纷吐槽。

网友“李狗蛋爱王麻子”说，下午出去转了一圈，只是去一站路以外的超市，热的差点死在外面。

网友“快乐家居FM1043”:表示，这才刚刚开始，后面直接跟火焰山一个温度，下雨就跟开空调一样，只要一停瞬间爆热。

网友“萌奇de路飞桑” 说，什么时候结束？我没有孜然也不想带盐不想吃烤肉，只想吃西瓜。

网友“露珠阳光小草”表示，说好的一丢丢冷空气还会来了吗？

明天关中将在35度以上

根据省气象台实时监测，今天（6月23日）下午14点，全省最高温出现在兴平为34.7摄氏度，最低温在华山为21.1摄氏度。明天关中部分地方仍会出现35度以上高温，但从今晚起到6月30日，我省将进入多雨时段。

省气象台首席预报员刘勇表示，降水分布不是很均匀，今天晚上主要在陕南南部。明天白天开始在陕南关中西部，陆续出现小到中雨。25到26号，全省都会出现明显的降水。陕北会出现一些中到大雨。后期降水主要在关中陕南为主。

伴随着降水到来的就是清凉，到月末的这段时间里，除关中部分地方外，其他各地体感都是清理舒爽的。

编辑： 孙鹏