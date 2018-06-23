米脂举办首届红色山地马拉松赛，6000多人超燃奔跑。

西部外榆林讯（记者 李明）今天（6月23日）上午，“2018中国•米脂美丽乡村陕西省首届杨家沟红色山地半程马拉松公开赛在米脂鸣枪开跑。在这场奔跑盛宴中，共有专业组和群众组构成的6000多人参加，这是当地近年首次举办类似大型赛事。

本次马拉松比赛线路总长约25千米，选手们从米脂县城街头出发，穿越田间地头，绕过黄土窑洞，翻山越岭，最终抵达赛事终点革命旧址杨家沟。

秧歌、唢呐、花轿、窑洞、剪纸等米脂元素贯穿了整场赛事。在比赛开时，上演了抬花轿、吹唢呐等当地民俗节目表演，赛道沿途，当地群众以秧歌、锣鼓唢呐等极具特色的方式进行呐喊助威。让不少参赛选手影响深刻的是，当地还把驴拉车也运用到比赛中，头戴羊肚子白手巾的村民，赶着驴拉车，充当“收容车”。

最终，来自肯尼亚的选手KIBET和cecilia分别获得了专业男子组和女子组的第一名，除了万元奖金、奖牌之外，还有当地专门定制的剪纸作品作为奖励。

本次赛事由陕西省体育局、榆林市政府主办，陕西省社会体育管理中心、陕西省登山协会、榆林市体育局、榆林市旅发委、米脂县政府承办。

承办本次赛事的米脂县表示将以此为契机，不断开拓与文化旅游产业的融合发展，拉动内需扩大有效投资，加快县域经济的转型升级，推动宜居宜业宜游米脂建设取得新突破。