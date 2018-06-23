第八届冰心散文奖揭晓 肖云儒等五位陕西作家获奖

西部网讯（记者 刘璞华）6月23日，第八届冰心散文奖颁奖典礼暨中国散文高峰论坛在四川省眉山市举行。陕西作家肖云儒、高亚平、李汉荣、陈仓、章学峰等五位获奖。
据悉，此次冰心散文奖共有129部（篇）作品获奖。其中，肖云儒的《丝路云谭》、胡烟的《哭泣的半岛》等40部作品获散文集奖。杜京的《幸福花开那柯里》、张子影的《翼下盛开的村庄》等60篇作品获散文单篇奖。滕永文的《中国当代散文批评艺术的历史观照》、彭程的《我们为什么喜欢散文》等4部作品获散文理论奖。陈丹玲的《村庄旁边的补白》、张中信的《成都书》等25部作品获散文优秀奖。
在颁奖仪式上，冰心先生的女儿、北京外国语大学教授吴青发表讲话。肖云儒作为获奖作家代表讲话，《丝路云谭》是肖云儒第二次丝路行途中的文字结晶。全书20万字，40多篇文化散文，100多幅现场照片，真切而较有深度地记录了丝路沿途的见闻和对历史文化的探索。
冰心散文奖由中国散文学会根据冰心先生遗愿于2000年设立，是我国文学奖中的重要奖项之一。本届冰心散文奖的评选范围为2016年1月1日至2017年12月31日在中国大陆公开出版发表的散文集、散文单篇作品和散文理论（专著）文章。从获奖作品来看，散文作家秉承冰心先生的宏愿，取得了新的进步，创作出了一大批散文佳作。
编辑： 高政超
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