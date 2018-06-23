西安交大3000余本科生毕业 校长王树国送两篇名文启智

西安交通大学为3000余名2018届本科毕业生举行了毕业典礼暨学位授予仪式。（摄影：窝俊翔）

西安交大校长王树国深情寄语毕业生。（摄影：孙运禛）

西安交大学子传承“西迁精神”，到祖国最需要的地方建功立业。（摄影：刘鸿翔）

西部网讯（记者 彭芬 马晴茹）“毕业之际，大家即将迈出校门、走向社会，对生活可能已经有了一些了解，但这不等于能够把握生活；对人生可能充满向往，但未必能把握其中的规律。所以，我们需要感悟、反思，需要更深层次的心灵碰撞，做到不忘初心。”

今天（6月23日），西安交通大学为3000余名2018届本科毕业生举行了毕业典礼暨学位授予仪式，校长王树国分享了两篇文章，作为送给毕业生的礼物，希望他们从中获取人生的智慧，启迪人生的灵感。

毕业礼物之《生命桥》：繁荣发展靠一代又一代的传承

王树国分享的第一篇文章是作家沈石溪的《生命桥》。主要叙述了有一个狩猎队，把一群羚羊赶到了悬崖边，准备全部活捉。几分钟后，羚羊群分成了两类：老羚羊为一类，年轻羚羊为一类，在镰刀羊的组织带领下，老羚羊用死亡架起了生命桥，年轻羚羊秩序井然地飞跃悬崖以求生存的感人故事。

“这篇文章我读过若干次，每次阅读都是心灵的洗涤。动物种群尚且如此，我们人类、我们中华民族、我们的国家何尝不是如此。”王树国说，西安交大的发展靠西迁精神的传承，一个民族、一个国家也正是靠一代又一代人的不忘初心，才能不断走向胜利和繁荣。

王树国希望同学们能经常回味、感悟，用这些富有正能量的精神洗涤自己的心灵，激荡自己的激情，让自己的人生更有意义。

毕业礼物之《我的信仰》：学会感恩和奉献

“我每天上百次地提醒自己:我的精神生活和物质生活都依靠别人的劳动，我必须尽力以同样的分量来报偿我所领受了的和至今还领受着的东西。”“照亮我的道路，并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想，是善、美和真。”王树国分享的第二篇文章是伟大科学家爱因斯坦写于上世纪初的《我的信仰》。

王树国说，社会是一个命运共同体，人类的命运是互相关联的。所以，小到每一个个体，大到每一个国家和民族，都不能以我为先，都要考虑到他人的存在是对自己的帮助，也要意识到自己的存在要为别人服务。

“这就是人类社会的价值所在，也是我们应该树立的人生观。”王树国希望同学们在人生的道路上准确把握社会的规律和自己的价值，共同朝着美好的未来而不懈努力。

2311名毕业生将继续深造 337人被哈佛等世界名校录取

据了解，截止2018年6月20日，西安交大2018届本科毕业生共3302人，选择继续攻读研究生的人数为2311人。其中选择国内深造1840人，出国出境留学深造471人。出国深造主要分布在美国、英国、德国、法国、澳大利亚等18个国家和地区，其中到哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、剑桥大学等知名大学深造的人数达337人。

西安交大学子传承“西迁精神”，到祖国最需要的地方建功立业。今年有70名优秀毕业生献身军事国防事业，286名优秀毕业生选择到西部地区就业。此外，693名本科毕业生进入各类企业工作，就业质量进一步提高。

在投身创业的毕业生中，人居学院地球环境科学专业本科毕业生韩飞已经创立了估值千万的企业——蜂巢智慧智能科技有限公司，公司创始团队成员全为交大学子。他们正以交大人所秉持的科技创新精神，为国家创新驱动引擎注入新的动能。

编辑： 高政超