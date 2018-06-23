西北大学出版社建社35周年 坚定文化自信打造传世精品

西北大学名誉校长、史学家张岂之致辞。

西部网讯（记者 贺桐）今天（6月23日）上午，西北大学出版社在该校太白校区举行”坚定文化自信，打造传世精品——西北大学出版社成立35周年回顾暨重点图书出版汇报会”。

大会宣读了十三届全国政协文化和文史委员会副主任、中国版权协会理事长、原国家新闻出版广电总局副局长阎晓宏发来的贺信和由西北大学出版社翻译出版《我们濒危的价值观——美国道德危机》《牢墙内的巴勒斯坦》《黎明前一小时——我的童年回忆》三书的作者、诺贝尔和平奖获得者、美国第39任总统吉米·卡特先生的贺信。

西北大学出版社社长马来介绍说，西北大学出版社成立于1983年6月，是我国西部地区成立最早的全国重点综合大学出版社。建设35年来，始终坚持为高等教育的教学科研服务，为地方文化建设、经济建设服务的办社宗旨，出版各类图书5000多种，发行数千万册，取得了良好的社会效果和经济效益。正在实施的国家级、省级项目和重点图书出版项目包括《清编全唐文笺校整理》《多卷本丝绸之路文明史》等27种。

2015年7月，西大出版社组织《关学文库》的编者们，集中研究《关学文库》的内涵、写法、书稿的再修改与再提高等问题，张岂之也受邀参加。“《关学文库》用了八年时间，多次讨论、修改，终于完成。它的特点在于文献整理的系统性与学术研究的开拓性二者兼顾。我以为，《关学文库》的编辑与出版，是西大出版社迄今有代表性的一部丛书。”张岂之说。

西北大学党委书记王亚杰为获得第六届中华优秀出版物奖图书《关学文库》主编刘学智、方光华两位教授，获得第四届中国出版政府奖图书提名奖的《寒武大爆发时的人类远祖》的作者舒德干院士及其团队颁发“特别贡献奖”，并分别给与五万元的奖励。

西北大学校长郭立宏说，西北大学出版社在传承文明，积累学术，为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展和学术繁荣方面，积极探索，奋发有为，5个项目入选“十三五”国家重点图书出版规划项目，希望出版社进一步发挥好为学校教学科研服务、当好学术交流的窗口作用，在新时代担负起文化建设的新使命。

编辑： 高政超