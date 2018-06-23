大型秦腔现代剧《李仪祉》晋京会演圆满成功

西部网讯（记者 刘璞华） 6月20日—21日，蒲城县剧团担纲的新编大型秦腔现代剧《李仪祉》登上首都舞台，代表陕西参加由中宣部、文化和旅游部主办的全国基层院团戏曲会演。中国文联副主席董伟，文化和旅游部党组成员李世宏，文化和旅游部艺术司副司长吕育忠、周汉萍，陕西省文化厅副厅长李全虎与首都观众一起观看演出。

该剧以我国著名水利学家、教育家李仪祉为创作原型，分为“学成回国”“旱原春风”“为民请命”“河海育人”“泪洒洛水”和“鞠躬尽瘁”6个篇章，生动形象地展现出李仪祉先生兴办教育，为国育才，兴修水利，为民造福的历史功绩。是一部大气磅礴、荡气回肠、饱含悲怆、充满希望的史诗正剧。

李仪祉先生献身水利、爱国为民的崇高品德引起了首都观众的强烈共鸣，演出现场掌声阵阵，好评连连。

编辑： 王瑜