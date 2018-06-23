陕西真有“吃饭”大学？在师大看到这些美食，我似乎信了。

西部网讯（记者 刘璞华 实习生 王雅源） 6月22日，陕西师范大学2018年校园美食文化周的收官展示活动在陕师大长安校区阳光苑广场举行。作为众多学子眼中美食如云的“陕西吃饭大学”，陕师大后勤集团的各位厨师们纷纷拿出了看家本领，引得现场的同学们争相品尝。

腾飞云霄的龙、大展宏图的老鹰、镂空雕刻的西瓜灯、开屏显美的孔雀都让同学们不禁连连惊叹厨师高超的刀工技艺，以及食物与艺术相互结合的精巧绝妙。许多同学在现场纷纷掏出手机拍照留念，有同学向记者表示，“各个都想吃，又各个都舍不得吃。因为做得是在是太好了。”各个展示摊位前早早就聚集了许多等待“开吃”的同学们。

现场美食产品展示了我国各大区域、国外优秀美食文化，重点突出师大美食特色和今年的创新发展情况，通过现场产品和制作过程等环节展示，彰显饮食文化在师大的成果。让师生享受“色、香、味、形”的口感与观感，切身体会到每一种食品背后凝结的劳动者智慧与付出，更深刻地感悟美食文化的博大精深和魅力。

在精彩的互动环节，同学们一起上阵，和面点车间的叔叔阿姨们现场学习包包子、包饺子，在比赛过后，大家都品尝到了自己亲手制作的食物。在吃西瓜比赛环节，同学们更是大显身手，各种“姿势”齐上阵，奋力争夺第一名。

陕西师范大学副校长冯旭东表示，此次美食文化节主题活动的举办对改善广大师生饮食环境、推动文明食堂建设有重大意义，对弘扬校园美食文化、打造绿色健康餐饮有极大地推动作用。

据了解，陕西师范大学多年来秉持“吃在师大”的理念，率先在西北地区各高校里推出了中央厨房机制，从源头到餐桌，全部流程化管理，确保可溯源。为了保证同学们每天可以吃到干净且可口的饭菜，中央厨房的各个车间，每天都是从凌晨三四点就开始工作的。就连米饭所选用的大米品种，都是陕师大的同学们投票选出的。