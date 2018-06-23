辟谣:西安枣园发生命案？ 实为交警夜查遇暴力抗法

村民将执法人员围在路中央。网络视频
西安交警未央大队发布情况说明。
西部网讯（记者 刘望）6月22日晚间，西安市民朋友圈中流传一段视频显示，几名执勤民警在路中央被部分群众围住，旁边还停放着一辆制式警车，视频中不断有呼声煽动“把车给他掀了”。该段视频在传播中被造谣为“枣园发生一起杀人案”。
就此情况，23日凌晨0时左右，西安交警未央大队发布情况说明称，该视频为民警在执勤时遭遇暴力抗法。同时西安网警执法巡查也确认，“枣园杀人”的消息是谣言。
交警部门称，22日晚20：30分左右，交警未央大队民警带领辅警在文景路方新路十字查扣一辆违法蓝色电动三轮车时，驾驶该三轮车的司机拒不配合；随后，该司机的儿子前来阻挠民警执法并咬伤辅警手指；在民警对其进行强制控制时，其妻子带领部分村民及以三轮车司机围堵、谩骂民警，造成大量群众围观。
在此过程当中，民警保持克制，当事人及其儿子、儿媳多次煽动村民对民警执法造成阻拦。
22日晚21：30分左右，支援警力赶到到场，现场围观群众逐渐散去，交警未央大队民警依法暂扣该蓝色电动三轮车，随后将依法对该电动车司机及其儿子、儿媳追究法律责任。
编辑： 刘望
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