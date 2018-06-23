国际禁毒日系列报道（五）：商海老总吸毒十年从阳光走向幻灭

开栏语：我国现行《禁毒法》规定，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。在第三十一个国际禁毒日来临之际，毒品的危害和戒毒的宣传再次被人们关注，尽管毒品的类型和戒毒的人数有了新的变化。然而，高墙下，陌生的面孔总是重复着一个个支离破碎的人生。
入所教育、身体戒毒、安全生产……戒毒人员在强戒所真实生活如何？在今年的6.26国际禁毒日来临之际，西部网、陕西头条推出《毒品侵害的人生 记录救赎与重生》系列报道，记者深入陕西省女强制隔离戒毒所、陕西省长安强制隔离戒毒所，与戒毒人员面对面，倾听他们的戒毒故事，讲述涅槃重生。
“吸毒的这十年，我的人生从多彩变为灰暗，从阳光走向幻灭，人生轨迹呈现出从天堂到地狱的直线坠落。”
48岁的张起（化名）戴着眼镜，说话的时候总习惯低着头，如果不是在强戒所，无论如何也不会将他和吸食海洛因十年这些关键词联系起来。
退伍后事业顺风顺水
在张起看来，到知天命的年纪，大多数中年男人都会工作事业稳定，家庭生活美满，上有老下有小，日子平淡而安然。而他，却在2017年9月因为吸食海洛因被公安机关抓获后送到强戒所戒毒。
张起出生在一个知识分子家庭，父母都是大学老师，在外人看来书香门第。18岁那年，张起当兵入伍，成为一名光荣的戍边军人。
从部队退伍后，张起进入了大型国企，因为写作的特长，又加上在部队的履历，张起很快就被提拔为董事长秘书兼办公室副主任。“现在想想，可能是以前的人生太顺了，让我对自己放松了管理。”
之后，张起选择下海经商，开办了一家广告策划公司，凭借自身努力和市场前景，张起的公司发展很快，还参与了世园会开幕式、西洽会等重大活动的创意策划和执行，逐渐在业内有了名气。
猎奇心理追求刺激“事业上的顺利，让我变得自我膨胀。开始追求新鲜刺激的生活，结交了一批社会能力强的‘酒肉朋友’。”2008年，张起在一次聚会时，第一次看到几个朋友在吸食冰毒。朋友告诉他冰毒能让人灵感迸发，文思泉涌。
在经过短暂的纠结后，架不住朋友的怂恿有了第一次尝试。“当时我也主要是猎奇，想体验下吸毒到底是什么样的感受。”这一次尝试后就一发不可收拾，张起从一个月吸一次发展到每天都要吸。
“在进强戒所之前，我每天都需要花四五百元买毒品，一个月下来得一万多。”张起回忆，在毒品的作用下，他整个人的精神状态也发生了很大的变化，自闭，不爱交流，甚至到最后不敢看别人的眼睛，不敢跟人说话，就怕被人发现自己在吸毒。
“潜意识里还是觉得吸毒是一件不光彩的事情，但自己又没办法控制的想要去吸食。”随着吸食频率的加大，一向稳重的他开始变得暴躁，对朋友、对家人、对同事发脾气，不耐烦，工作上也拖拖拉拉，约好的时间也不守时。
吸毒十年从阳光走向幻灭
“吸毒的这十年，我的人生从多彩变为灰暗，从阳光走向幻灭，人生轨迹呈现出从天堂到地狱的直线坠落。”
毒品蚕食着他的身体，很快他的公司就开始走下坡路。在一些重大业务活动中，张起拖拉不守时，决策失误，刚愎自用，导致一些多年维系的老客户纷纷流失，多年积攒的业内口碑和信誉也消失殆尽，公司业绩出现大幅下滑，最后就变成了月月亏损。
开始的时候，家人还口苦婆心的相劝。“爸爸你再这样下去我就不认你了。”女儿的最后通牒，张起也无动于衷。伤心欲绝的妻子带着女儿出国了，这成了压倒张起精神世界的最后一棵稻草。
从此之后，张起一个人在家里，面对空荡荡的屋子，陷入自责，他常常痛骂自己，然后又筹集毒资购买毒品，这种良知与心魔，奋起与放弃的往复将他折磨的痛苦不堪，几近崩溃的边缘。
强戒所里看到希望
“刚来的时候，一想到失去自由就觉得恐惧。几个月以后就慢慢适应了，身体正在逐渐恢复，人也有精神了，我现在按时睡觉按时吃饭，一切都很正常。”
每个月的亲情探视，张起80岁的母亲坚持过来看看儿子。“母亲的身体不好，但她每次来都会鼓励我好好戒毒，好好锻炼身体，等我回去。”母亲是张起的牵挂，他希望早点回去弥补之前的错误。
“吸毒时间长了，毒品对我的身体损害很大，要是不吸，我什么事情也干不了。如果不是到了强戒所，没有了这些强制条件，我永远可能都戒不了毒。”
“成长中，我们总会犯错，都会疼痛。在经历过撕心裂肺的痛楚之后，我们需要时刻警示自己，同一处地方，我们不应该跌倒两次，同一种美好，我们不可以失去两回！”张起在强戒所的演讲比赛中，面对其他戒毒人员念着自己的演讲稿。
西部网记者 李媛
编辑： 李媛
娱乐令无数粉丝翘首以待的《THE FIRST》Ⅰ，包括主打歌《Wait A Minute》和特别献给粉丝的感谢之曲《For You》两首歌曲。06-22
娱乐照片中谢霆锋手拿一大杯奶茶要递给周杰伦，周杰伦似挥手拒绝奶茶，三人同框十分和谐。06-22
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21
娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20
娱乐每个孩子看到他都吓哭了，姗姗哭了，就连当天的寿星也不例外！”照片中，小小周身着衬衫套装，趴地上疑似抓周。06-19
娱乐著名音乐人梁翘柏晒出与王菲的合照，并配文：“工作愉快。”二人笑容十分灿烂。06-19
娱乐１７日晚，姜文、陈冲获得了上海谢晋电影艺术基金会颁发的荣誉理事证书，演员徐松子则将担任基金会理事。06-19