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2018陕西高考分数线明日公布 西部网陕西头条全程直播

时间：2018-06-23 11:41:28  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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2018陕西高考分数线明日公布 西部网陕西头条全程直播

西部网、陕西网络广播电视台、陕西头条客户端将同步直播新闻发布会，西部网微信公众号、西部网官方微博将同步发布权威信息。

西部网讯（记者 彭芬）明天（6月24日）中午11时50分，陕西省招办将召开新闻发布会，发布2018年全国普通高校招生陕西省各批次录取最低控制分数线。

西部网、陕西网络广播电视台、陕西头条客户端将同步直播新闻发布会，西部网微信公众号、西部网官方微博将同步发布权威信息。

届时，西部网、陕西头条还将第一时间邀请高分考生介绍学习方法和经验，邀请名师进行志愿填报指导，欢迎广大考生及家长关注！

编辑： 彭芬

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