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陕西省安委办通报杨凌绿都生物科技有限公司 “6·16”窒息较大事故

时间：2018-06-22 23:09:12  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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陕西省安委办通报杨凌绿都生物科技有限公司 “6·16”窒息较大事故

日前，省安委办对杨凌绿都生物科技有限公司“6·16”窒息较大事故进行通报。

西部网讯（记者 刘望）日前，陕西省安委办对杨凌绿都生物科技有限公司“6·16”窒息较大事故进行通报。2018年6月16日17时45分，杨凌绿都生物科技有限公司一名作业人员在密闭发酵罐内取发酵菌种作业过程中昏迷，其他三人相继下到罐内施救，导致4人窒息死亡。

通报指出，事故充分暴露出事故企业安全生产主体责任落实不到位，有限空间专项治理工作开展不到位，安全教育培训工作不力，安全管理流于形式，存在违规违章作业，现场监护不到位，应急知识匮乏等突出问题。

通报要求，要深刻吸取杨凌绿都生物科技有限公司“6·16”和全国有关行业领域多起有限空间作业较大生产安全事故教训。一要夯实责任，深入开展有限空间作业专项整治；二要严格执法检查，推动企业落实安全生产主体责任；三要加强宣传培训，提升风险防范意识和能力；四要健全完善应急预案，提高应急能力，坚决防范和遏制类似事故发生。

通报强调，要依法严肃调查处理事故，加大责任追究力度。要按照事故处理“四不放过”的要求，依法组织事故调查，查清事故原因，总结事故教训，依法依规处理有关责任单位和人员。要加大对事故整改措施落实情况的监督检查力度，举一反三，进一步加强重点领域、重点部位的安全管理，切实用事故教训推动安全生产工作。

编辑： 刘望

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