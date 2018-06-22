苏宁与恒大合资200亿拓展苏宁易购广场 智慧零售新一轮扩张加快

即将开业的西安苏宁易购广场。

618年中大促的余热已渐渐褪去，但零售业巨头扩张的脚步并未放缓。6月22日晚间，苏宁易购（002024.SZ）发布公告称，公司全资子公司苏宁商管出资98亿元，与恒大地产共同设立深圳市恒宁商业发展有限公司（以下简称“恒宁商业”）。其中，苏宁商管持有恒宁商业49%的股权。

据了解，恒宁商业的主营业务仅为以苏宁易购线上线下融合运营所需之苏宁易购广场的开发和运营，以满足用户一站式购物、休闲体验。这是自去年11月苏宁电器集团200亿投资恒大地产以来，苏宁与恒大进一步强化战略合作伙伴关系。

苏宁易购广场定位于一二级市场的新城、新区及三级市场的核心商圈，是苏宁智慧零售“一大、两小、多专”的业态产品族群中的”一大“部分。其融合苏宁多业态，围绕品质生活、场景创新、技术颠覆，全力打造全渠道、智慧零售生态圈，是零售业未来发展的方向。去年12月的智慧零售大开发战略发布会上，苏宁计划到2020年将苏宁易购广场的数量拓展到300家。

苏宁方面表示，双方出资成立恒宁商业，通过发挥各自优势，一方面能够低成本加快苏宁易购广场的建设，另一方面高质量地保障苏宁易购广场的运营和回报。“苏宁具备丰富的商业运营经验，形成了多样化的专业店面业态，能够保障商业广场的稳定经营，实现较好的经营回报；恒大地产在商业广场开发方面，具有快速获取物业、专业规划设计、建设的能力和资源，且成本控制力较强。”上述公告指出。

业内人士分析，互联网时代更需要的是资源协同。“此次苏宁与恒大共同投资设立恒宁商业，能够实现各自主业的优势互补，对于苏宁来说，这也是以一种创新的、轻资产运作模式来加快苏宁易购广场拓展，更好地推进智慧零售实践的方式。”

苏宁恒大优势互补 加速布局苏宁易购广场

今年二季度以来，随着苏宁各新业态全面落地，其2017年底发布的智慧零售大开发战略已经进入快速复制阶段。截至5月底，苏宁小店已经突破500店大关，覆盖全国48座城市。618期间，苏宁易购零售云店和直营店总数达到2994家。

在今年618电商流量普遍下滑的环境中，苏宁凭借强大的线下场景实力，取得了超越同行的高速增长。618期间，苏宁整体销售额同比去年增长121%，其中苏宁智慧零售业态销售总额同比增长30%，订单总量同比增长24%。这意味着，苏宁智慧零售线上线下融合的竞争优势已经凸显，并逐步释放红利效应。

而苏宁智慧零售“一大、两小、多专”的业态产品族群，是苏宁在互联网零售竞争中的核心优势和差异化资源。其中，苏宁易购广场可以满足用户一站式购物、休闲体验，是苏宁智慧零售综合业态布局中不可或缺的重要版图。

据悉，本次苏宁与恒大携手设立恒宁商业，正是为了保质保量推进苏宁易购广场的落地。恒宁商业将专门从事苏宁易购广场的开发和运营业务，所有项目均以开设苏宁易购广场为目的，均以“苏宁易购广场”命名。

公告显示，恒宁商业注册资本为人民币200亿元，其中苏宁商管以货币出资人民币98亿元，占注册资本的49%；恒大地产以货币出资人民币102亿元，占注册资本的51%。未来双方依据项目投资及公司实际运营情况，可同比例增资或者引进其他财务投资人。

苏宁方面表示，未来，随着苏宁易购广场运营成熟，恒宁商业可通过推进优质物业的资产证券化业务盘活资产资金，最终实现商业运营的轻资产化。公司将继续探索更多的业务合作，推进商业物业轻资产运作，形成苏宁易购广场从物业获取-商业运营-资金回笼的良性资产运作方式，实现苏宁易购广场的快速复制发展。

苏宁智慧零售大开发战略签约现场。

线上线下融合 苏宁结盟地产商锁定优质资源

商务部新闻发言人高峰近日在回应电商发展态势时分析，电商平台与线下商超加速融合发展是未来的趋势，电商平台与线下商超实现了优势互补，联动发展，正由相互竞争向合作共赢加速转变。苏宁与恒大共同投资200亿设立恒宁商业，是零售业线上线下融合发展的又一里程碑事件。去年底，恒大签约苏宁智慧零售大开发合作伙伴，2018年500多家苏宁各类门店将落地恒大。

今年以来，苏宁的地产朋友圈名单不断扩大。1月，苏宁95亿入股万达商业，双方计划在原有开展的物业租赁合作的基础上，全面推进在商业物业开发及运营、金融服务、会员数据等业务领域的合作。4月，苏宁与碧桂园约定，将在全国范围内开展商业地产的合作，预计今年内将有600家苏宁小店、苏宁直营店等智慧零售业态店入驻碧桂园物业。5月，苏宁和金科集团签署战略合作协议，双方不仅将在零售板块携手展开苏宁小店、苏宁易购直营店及其他业态超200个项目的开发，还将在投资、金融、采购等板块进行深度合作。

可以看到的是，国内互联网流量红利大有“见顶”之势，线下线上深度融合的智慧零售已经成为行业大势所趋。零售行业竞争主战场从线上到线下，苏宁与众多地产商“结盟”，进一步锁定了优质物业资源，推进线下加速扩张。

国泰君安认为，随着零售行业进入线上线下全渠道阶段，苏宁全渠道优势将陆续展现，再迎发展黄金时代。财报显示，一季度苏宁商品销售规模为693.3亿元，同比增长46.33%，同时预计二季度销售规模同比增速将超过40%。

编辑： 刘望