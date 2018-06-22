榆林市召开学习宣传《梁家河》座谈会 为新时代追赶超越作贡献

6月22日下午，榆林市召开学习宣传《梁家河》座谈会。

当天的座谈会上，庄长兴也分享了学习《梁家河》心得体会。

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（6月22日）下午，榆林市召开学习宣传《梁家河》座谈会，省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话，省人大常委会副主任、榆林市委书记戴征社主持会议并讲话。

10名读者代表在交流发言时表示，在新时代的长征路上，要把《梁家河》作为案头卷、工具书，不断从中汲取精神养分，进一步增强对习近平总书记作为党中央核心、全党核心的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

庄长兴表示，《梁家河》是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的鲜活教材，是广大干部群众践行“五个扎实”要求、奋力追赶超越的行动指南。要不断从梁家河大学问中获得教益、提升境界，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，更好推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。要进一步讲好梁家河故事，加强理论研究和解读阐释，营造浓厚学习氛围，持续兴起学习宣传热潮。

戴征社表示，全市上下要进一步提高政治站位，充分认识学习宣传《梁家河》的重要意义，认真学习钻研梁家河的大学问，不断增强“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。《梁家河》的学习宣传是当前的一项重要政治任务，要坚决抓紧抓好，兴起全民阅读热潮。要以学习《梁家河》为契机，汲取精神营养，激发干事动力，学用结合、以学促用，努力为新时代榆林追赶超越作贡献。

在当天的座谈会上，省、市领导还分别向各界代表捐赠了《梁家河》一书。

编辑： 刘望