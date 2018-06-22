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西安302路公交车持刀伤人案件2名重伤者抢救无效死亡

时间：2018-06-22 21:56:26  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安302路公交车持刀伤人案件2名重伤者抢救无效死亡

6月22日15时48分，西咸新区沣东新城三桥街办西凹里村附近302路公交车发生持刀伤人案件。2名重伤者经抢救无效死亡，其余8名伤员正在全力救治中。

沣东公安微博通报截图。

西部网讯（记者 刘望）6月22日15时48分，西咸新区沣东新城三桥街办西凹里村附近302路公交车发生持刀伤人案件。

案件发生后，省市领导高度重视，立即作出批示，并赶赴医院看望伤员，就地部署伤员救治及案件处置。当前，各项工作正在有序进行。

一是全力救治伤员，成立省市救治伤员专班，抽调西京医院、唐都医院等多名专家参与救治，组成“一对一”救治团队，尽最大努力救治伤员。

二是在省公安厅的指导下，加大案件侦办力度，加强人员密集场所的安全防范。

三是成立处置工作领导小组，迅速开展救治、处置和善后工作。

目前，嫌疑人辛某某（男，40岁）已被沣东公安分局控制。

2名重伤者经抢救无效死亡，其余8名伤员正在全力救治中。

 

编辑： 刘望

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