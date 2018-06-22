“精准扶贫——大病救助”公益项目在宝鸡启动。

现场进行义诊活动。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 6月22日，中国光华科技基金会“精准扶贫——大病救助”公益项目在宝鸡高新人民医院启动，该公益项目集大众点滴之爱，将对贫困青少年以及大病家庭开展资助。 记者了解到，“精准扶贫——大病救助”公益项目是中国光华科技基金会联合爱心企业陕西福贝共同发起，在医院、高校、景区等人流密集场所的公共区域及厕所免费布设“智能纸巾机”，每售卖一包纸巾，即向“精准扶贫——大病救助”公益项目定向捐款0.5元，用于向贫困青少年以及大病家庭开展资助。

项目于今年4月中旬在西安市正式启动，取得了良好的社会效应。目前可申请救助疾病包括慢性乙肝、艾滋病、慢性粒细胞白血病、儿童先心病、唇腭裂、乳腺癌、宫颈癌等。

启动仪式上，宝鸡高新人民医院神经内科贾敏医生介绍了“精准扶贫——大病救助”公益项目在宝鸡拟资助的第一位受助申请人的家庭情况以及治疗情况。未来，“精准扶贫——大病救助”公益项目将根据申请人情况进行资助。

“精准扶贫——大病救助”公益项目，面向社会募集资金来进行宝鸡市贫困青少年大病家庭及贫困人口大病患者的专项资助工作，助力宝鸡市扶贫攻坚工作，实现了社会帮扶资源和扶贫需求的有效对接。活动旨在通过社会各界的努力，点燃贫困家庭生活的希望，倡导爱心风尚，形成全社会关注“因病致贫、因病返贫”的贫困人群的良好氛围。

编辑： 刘望