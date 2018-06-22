京东物流与陕西省农业厅签战略协议 助力智慧农业发展

京东物流与陕西省农业厅签署战略协议，助力智慧农业发展。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）6月22日，陕西省农业市场信息工作现场会在陕西民间文化艺术之乡宝鸡凤翔县举行。会上，京东物流与陕西省农业厅签署战略合作协议，京东物流将发挥自身优势，通过农业电子商务建设、品牌塑造、利用无人机植保等多个应用场景推动陕西农业流通电商化、服务多元化、产业生态化，加速本地农业转型升级，助力陕西现代智慧农业发展。

“三年百市”行动助力陕西特色农产品品牌建设

近年来，陕西省通过培育农村电商带头人、开展农产品电商出村试点和农产品电子商务标准化试点，各地大力推进县级电子商务服务中心、乡村电子商务服务站（点）建设，截止3月上旬，全省46个国家级贫困县电商服务中心已建成，35%的贫困村建立了电商服务站，27%的贫困村有物流配送站点，118个深度贫困村中，24.5%已建成电商服务点，县、镇、村三级电商和物流服务体系已经初步建成。2017年，全省农村网络零售额129.13亿元，农产品网络零售额53.95亿元，其中水果零售额28.16亿元，占比52.19%；武功县、礼泉县进入全国农产品电商50强县，分列第5和第40位。

记者了解到， 从今年开始，陕西省农业系统将利用3年时间，以“个十百千万亿”来落实农产品“三年百市”行动。建设一个陕西特色农产品网络展览馆，重点打造数十个农产品品牌，在全国组织数百场农产品展示展销推介活动、创建千家品牌店、直营店、形象店，进驻100个城市，以苹果为主的农产品进入中石化2.5万家销售网点，力争推介产销方签约金额实现500亿元。争取利用3到5年，把苹果、猕猴桃、羊乳打造成三个具有一定国际知名度的大品牌，把茶叶、魔芋、食用菌打造成国家级品牌，形成一批区域公用品牌、企业品牌、产品品牌于一体的特色农产品品牌体系。

京东全方位助力陕西现代智慧农业发展

此次农业市场信息工作现场会上，京东物流与陕西省农业厅签署战略合作协议，今后京东将发挥自身优势，将电商、供应链、数据、金融、技术等能力贯穿农业发展的每个环节，推动陕西农业流通电商化、服务多元化、产业生态化，加速本地农业转型升级，助力陕西省农业厅确定的3个千亿产业布局。

京东将通过农业电子商务建设，联合地方政府及企业盘活闲置或仓容利用率低的库房资源，使之成为地方农特产品储存、中转的运营中心，打造京东产地仓和云仓，以京东电商运营、仓储物流核心技术、线上营销赋能地方商家，推动地方特产走出陕西。

据了解，继去年与宝鸡眉县合作建立前置分拣产地仓后，今年4月京东又与汉中合作建立京东云仓，推动近50家当地商家入驻，合作至今日均单量提升十倍左右，且计划8月底完成百余家商家入驻，日均单量预计较目前成双倍增长，届时也将实现云仓+云分拣双重功能。

农产品品牌建设上，京东将通过品牌塑造，帮助陕西特色产品树立品牌，在同等条件下可以获得品牌溢价红利，探索农产品上行有效路径。此外，还将结合京东大数据云计算的技术输出，搭建农业大数据平台，为陕西三农发展提供消费、销售等多维度指数分析。同时利用无人机植保等多个应用场景，为陕西现代农业的创新转型提供可能。

编辑： 刘望