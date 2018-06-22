西安中小学7月5日起放暑假 严禁各类补课行为

西部网讯（记者 彭芬）记者今天（6月22日）从西安市教育局获悉，西安市中小学将于2018年7月5日起放暑假，秋季开学8月30日、31日报到，9月1日正式上课。

高中毕业年级补课不得超过15天 其他年级一律不得补课

西安市教育局明确，严禁各类补课行为。各学校要严格遵守“除高中毕业班级外，全省中小学节假日严禁以各种形式进行补课”的要求。

确需进行毕业年级课业辅导的普通高中学校必须提前一周向所在区县教育行政主管部门提出正式申请并提交安全预案，经区县教育行政主管部门审核同意批复后方可进行。要遵循学生自愿的原则，以答疑等形式进行课业辅导，不得强制学生统一补课、不得安排上新课，暑假补课时间不得超过15天。

其他年级一律不得补课以及变相补课。不得举办各类学科竞赛辅导班，不得组织或者变相组织学生参加校外培训机构举办的文化课补习班。

各级各类学校不得为各种补习班提供场地和条件。公办中小学在职教师一律不得组织或者参与学生的有偿家教、有偿补课活动，不得在“奥数班”等校外社会办学机构兼职、兼课。

严禁公办学校与民办学校混合招生 严禁空挂学籍

西安市教育局明确，严禁无计划、超计划招生。严禁自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类考试，或采用社会培训机构自行组织的各类考试结果。严禁提前组织招生，变相“掐尖”选生源。严禁公办学校与民办学校混合招生、混合编班。严禁以物质奖励、虚假宣传等不正当手段招揽、争抢生源。

严禁借招生入学工作收取或变相收取与入学挂钩的赞助费。严禁各中小学对学生进行成绩排名，宣传升学率。严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象，不得为违规跨区域招收的学生和违规转学学生办理学籍转接。

义务教育阶段学校2018秋季起，小学，初中学校,公办，民办学校起始年级都不得以文化课成绩等各种名义分重点班、快慢班、实验班、特长班。不得组织分班考试。

编辑： 高政超