陕西禁毒工作成效显著 去年以来破获案件4612起

陕西禁毒工作成效显著，破获案件4612起。

西部网讯（记者 赵昊）今天（6月22日），陕西省人民政府新闻办公室举办陕西省禁毒工作情况通报新闻发布会，陕西省禁毒委副主任兼禁毒办主任、省公安厅副厅长张安新就近年来陕西省禁毒工作进行了通报并答记者问。

近年来，受国际毒潮泛滥及国内涉毒因素增多的影响，全省毒品形势呈现出吸毒人数比例有所增长、贩毒犯罪恶性程度有所上升、非法生产易制毒化学品犯罪有所增多的严峻态势。为此全省禁毒战线统筹各方面资源，动员全社会力量，着力抓重点、补短板，强弱项、破瓶颈，组织推动全省禁毒风暴年行动，综合治理毒品问题。

破获毒品刑事案件4612起 查获吸毒人员2.2万人次

为加强禁毒工作，陕西省委、省政府以“两办”名义出台了《全省开展吸毒人员网格化管理工作实施意见》，省禁毒委联合省综治委召开全省推进禁毒人民战争工作电视电话会议，印发了《全省禁毒工作考评细则》、《禁毒委员会成员单位重点工作任务》等文件。

去年以来，全省公安机关深入贯彻禁毒严打方针，先后开展了秦盾砺剑、秦鹰春雷、秦鹰秋风和“禁毒2018两打两控”、“雷霆·禁毒2018”等系列行动，破获各类毒品刑事案件4612起，抓获犯罪嫌疑人4954人，缴获各类毒品377.3千克，共起诉毒品犯罪嫌疑人2663名，审理办结毒品犯罪案件2020件，判处2279名被告人相应刑罚，其中判处无期徒刑以上刑罚86人。由渭南公安机关主侦的公安部目标“2017-229”特大网络贩毒案，受到了公安部反恐专员刘跃进的批示肯定。

管理方面，吸毒人员排查管控实现新跨越。建立“4+N”吸毒人员网格化管理机制，共查获吸毒人员2.2万人次，其中新发现吸毒人员7000名，强制隔离戒毒1.4万人次。

打击制造毒品源头 推进地区纵深整治

除了打击吸毒贩毒案件外，陕西还深入开展禁种铲毒专项行动和打击制毒犯罪“4·14”专项行动，禁毒管理实现新进展。组织开展禁种铲毒专项行动，查处非法种植毒品原植物罂粟案件303起，铲除罂粟86054株，抓获违法犯罪嫌疑人305名。

组织开展打击制毒犯罪“4.14”专项行动，破获制造制毒物品和制造毒品案件6起，陕西省主侦及协助侦破的公安部“2016-485”号毒品目标案件及“11.25”特大制造贩卖走私制毒物品案分别公安部被评为“4.14”全国十大精品案件和通令嘉奖。

陕西还严格推进重点地区整治向纵深发展，在重点地区禁毒工作中取得了新成效。其中，省政府副秘书长、省禁毒委副主任唐少鹏主持对西安市新城区和周至县禁毒委负责人进行了约谈。省禁毒委抽调司法、团省委等成员单位领导带队，对全省15个重点整治县(市、区)进行考核验收。省禁毒办出台《陕西省禁毒重点整治工作办法》《陕西省禁毒重点整治工作考评办法》《陕西省禁毒重点整治工作联系制度》等一系列规范性文件，形成了制度引领、严格整治、包片督导、狠抓规范、奖惩分明的工作态势。

下一步，陕西禁毒委将通过在全省部署开展打击毒品犯罪夏季攻势，将雷霆禁毒2018系列战役与“两打两控”专项行动紧密结合，持续加大对互联网吸贩毒、邮包涉毒及制贩毒活动的打击力度，加快推进市级病残吸毒人员收治、自愿戒毒机构等场所建设，创新警企合作和合成作战打击毒品违法犯罪新机制。

编辑： 高政超