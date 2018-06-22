西安公交伤人案嫌疑人酒后携刀具乘车 捅伤10名群众
时间：2018-06-22 18:45:22
来源：西部网-陕西新闻网
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西安公交伤人案嫌疑人酒后携刀具乘车 捅伤10名群众
据沣东公安官方微博消息，6月22日15时,沣东新城三桥街办辖区西凹里村铁道路口发生一起刑事案件。
西部网讯 据沣东公安官方微博消息，6月22日15时,沣东新城三桥街办辖区西凹里村铁道路口发生一起刑事案件。
嫌疑人辛某（沣东新城王寺镇人）午饭酒后从家中携带刀具乘坐302路公交车行驶至西凹里铁道附近时，将10名群众捅伤，伤员正在有序抢救。
目前，嫌疑人已被控制，案件正在进一步侦办中。
编辑：
刘振华
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文化6月7日，陕西省西安市新城区举办非物质文化遗产宣传展示活动，迎接“文化与自然遗产日”的到来。06-08
文化庄长兴表示，要认真贯彻新发展理念，以更加务实的举措推动文化与旅游融合发展。06-07
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文化文化惠民工程是政府民心工程的重要组成部分，近几年，浐灞生态区充分发挥自身生态优势，努力打造碧水蓝天新景观。06-02
文化大家通过了解党中央、毛主席在延安时代生活、战斗的岁月，接受红色教育和红色精神的洗礼，传承红色基因。05-31
文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
三农伴随着工业化、城镇化的快速推进，农村劳动力的大规模转移就业，引发了“谁来种地”“怎么种地”的新课题。06-14
三农国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，全面部署加快奶业振兴，保障乳品质量安全工作。06-12
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三农农业特色互联网小镇就是美丽乡村与现代信息技术融合过程中孕育出的新事物，是实现城乡融合发展和“四化”同步发展的实践探索。06-12
三农农业农村部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局就贯彻落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》答记者问。06-12
三农省委办公厅与省政府办公厅近日联合出台《陕西省贫困村驻村工作队选派管理办法》（以下简称《管理办法》）。06-12
三农6月10日，全省“秸秆利用·保卫蓝天”攻坚行动启动仪式在岐山县举行。副省长魏增军出席并宣布启动，随后检查“三夏”工作。06-11
三农6月15日，商南县金丝茶业发展有限公司西安北郊万达旗舰店盛大开业，标志着金丝茶业在西安市场推广商南茶，引领商南茶走向全国又迈出了一大步。06-15
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旅游采访团一行，走进中国·周原景区，体验中华礼乐文明发源地的魅力，探索陕旅集团文化建设+主题公园+古镇乡村旅游融合发展的新模式。06-22
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旅游短短一年多时间建成的大水川国际旅游度假区，累计接待国内外游客178万余人次，实现经营性收入1.92亿元。06-22
旅游采访团走进宝鸡陈仓区大水川国际旅游度假区，探访宝鸡西部山区群众走出的“生态+旅游+扶贫”的脱贫新路子。06-22
旅游来自全球22个世界文化名城论坛成员城市、9个“一带一路”沿线重要节点城市代表，共谋“一带一路”建设下的文化交流合作和开放共享。06-22
旅游2018年6月19日-21日，西安泛想雪佛兰90余人分两批次来到了位于宝鸡金台区的西府老街，开启了西府民俗体验之旅。06-21
旅游夏至将至，各地荷花盛开，花香四溢，为炎炎夏日增添了诗意。06-22
旅游北里湖水域，杭州市鸟类与生态研究会、浙江野鸟会和全国鸟类环志中心的专家给鸳鸯戴上能辨识身份的脚环和北斗卫星跟踪仪。06-22
旅游近日，大熊猫国家公园珍稀动物保护生物学国家林业和草原局重点实验室在都江堰基地挂牌。06-22
旅游也许很多人都会有这样的经历，吃完海鲜，留下一些漂亮的贝壳作纪念。然而，这样的行为很可能触犯法律。06-22
旅游去年10月，“敦煌文化守望者”项目在上海启动，这个以敦煌文化保护与传播为目标的公益项目面向全球招募成员。06-22
旅游主题采访团走进宝鸡市陈仓区大水川国际旅游度假区，采访“生态+旅游+扶贫”发展模式给宝鸡西部山区群众的生产生活所带来的变化。06-21
美食可乐作为一种碳酸饮料含有气体——二氧化碳，它会刺激胃液分泌，造成胃酸在肠胃的堆积，从而使孩子容易感觉腹胀，降低孩子食欲。06-22
美食做法：熬一锅小米粥，用汤匙撇出小米粥上层的精华——米油，空腹喝下，有很好的养脾胃的疗效，每天早晚均可服用。06-22
美食午后适宜喝青茶或绿茶：通常情况下，人体在中午时分会肝火旺盛，此时饮用绿茶或者青茶可使这一症状得到缓解。06-22
美食苏打饼干。但事实并非如此，为让饼干达到起层效果会添加小苏打，小苏打会减少面粉中的B族维生素，甚至会使之。06-22
美食酸奶口感酸甜、营养丰富，还具有多种保健功能，是营养专家眼中的健康饮品。抗菌素会引起肠道菌群紊乱，也会降低.06-22
美食食欲减退：挑食、厌食、拒食，普遍食量减少，孩子没有饥饿感，不主动进食。这就说明。你的孩子缺锌了。06-22
美食其实山药也可以煮素汤，比如山药桂圆冬瓜汤，就是暖胃健脾的汤；山药莲子红豆汤也有滋阴养血的功效。当归是。06-21
美食辛辣、刺激食物可刺激胃粘膜，使胃酸分泌增加，从而加重肝脏负担，特别肝炎患者食用后会加重肝脏负担，诱发消化道出血。06-21
美食在我们的日常饮食中有酸甜苦辣咸等不同味道的食物，每种味道的食物所富含的营养价值都是不同的。柠檬。06-21
美食别称“天然黄油”的鳄梨富含不饱和脂肪酸，和番茄一起做成水果沙拉吃，可谓“天作之合”，鳄梨所含的天然脂肪能。06-21
美食西兰花的抗癌物质，涉及到两种蛋白质。研究人员指出，西兰花是天然抗癌化合物——萝卜硫素的极佳食物来源。06-21
美食去健身前喝上12-16盎司的苹果汁可以提供45-60克碳水化合物并且迅速给你补充能量（因为果汁里的葡萄糖）。06-21
健康世界杯期间不要连续熬夜，熬夜前后要及时补觉;同时不要久坐，中场休息期间可以起来走走，做做简单的锻炼，以缓解久坐造成的腰背损伤和视觉疲劳。06-22
健康至今还没有任何一种药物能够专门把肝脏中的脂肪清理出来。改变饮食及生活方式，是对抗脂肪肝最有效的方法。06-22
健康英国研究人员却发现，相比偶尔小酌，滴酒不沾的人死亡和患癌症的风险更高。不过，喝酒越多，死亡和患癌症的风险越高。06-22
健康需要说明的是，任何单一食物对缓解高血压都是无效的，必须调整饮食习惯，做到“高钾低钠”才行。06-22
健康每天吃5份以上果蔬的老人,认知能力下降几率比其他人低40%。建议身体状况良好的老人,每天吃300-500克蔬菜,200-350克水果。06-21
健康多加锻炼不仅可以维持日常生活所需的正常功能，还能增强膝关节疾病患者的膝关节保护能力和运动功能，促进膝关节损伤的恢复。06-21
健康作为一名运动爱好者，首先要对自己的身体情况进行正确评估，只有科学地运动锻炼，才能规避心脏意外的风险，充分享受运动带来的健康与欢乐。06-21
健康关注劳动者身体健康，促进职业健康事业的良性发展，需要多方共同努力，构建起政府、用人单位、劳动者、社会力量多方参与的职业病防治共同体。06-21
健康洗个温水澡，时间控制在5~15分钟，让紧张的心情同身体一起慢慢放松下来，自然而然地迎来睡意。06-20
健康游戏成瘾的特点是持续或过于频繁地玩网络游戏或电视游戏,它表现为:在起止时间、频率、强度、时长和情境等方面,被游戏所控制。06-20
健康作为人体最大内分泌腺体,甲状腺被誉为"人体发动机",其分泌的甲状腺激素参与体内各种物质新陈代谢,对组织分化、生长发育、生殖生理有直接影响。06-20
健康在这个时期一定要注意饮食卫生，不吃剩饭菜、尽量少吃生冷食物，防止传染性胃肠道疾病的发生。06-20
教育6月22日，西安市小布莱特幼儿园2018年毕业季文艺汇演在星河湾酒店国际宴会厅举行。06-22
教育李芳老师被教育部追授为全国优秀教师，河南省人社厅、河南省教育厅也追授她为“河南省优秀教师”。06-22
教育进入6月下旬，各省份即将陆续发布高考成绩，志愿填报也成为近期广大考生和家长心头的一桩大事。“高考成功，一半看分数，一半靠志愿”在坊间盛传。06-22
教育
近日，记者从山西省政府征兵办公室获悉，从2018年起，对在山西省入伍的普通高等学校大学生发放2000至4000元不等的一次性奖励金。06-22
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6月的河南科技大学，粼粼的琴湖水倒映着万名2018届毕业生。带着父亲上大学的“孝心男孩”赵德龙，和父亲一起大学“毕业”了。06-22
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高考过后，报考专业成了许多考生和家长考虑的首要问题。值得注意的是，选择专业别忽略了兴趣爱好。06-22
教育
连日来，多省份发布了各地2018年度公务员招录的面试公告，在经过激烈的笔试竞争之后，进入面试环节，对于这些“准公务员”的考查如何进行？公务员招录的面试有哪些纪律要求？06-22
教育学习哪个专业好？什么专业4年后就业更好，未来发展空间大？每到高考，此类车轱辘话题就会不断重复。06-22
教育6月20日，即将毕业离校的8800余名山东农业大学青年学子收获了一份意想不到的毕业礼物。06-21
教育各地职业技能培训现状如何？《意见》出台后，各地将如何落实？还存在哪些痛点难点？记者在天津、浙江进行了采访。06-21
教育宁波市教育局就做好残疾儿童少年义务教育招生入学工作进行部署，将通过建立信息共享机制。06-21
教育6月20日，甘肃省甘南藏族自治州夏河县吉仓乡中心寄宿制小学的孩子拿起爱心套餐包内的口琴试吹。06-21
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车顶配版奥迪A1搭载1.4升涡轮增压四缸发动机，输出功率为147千瓦，而S1搭载2.0升涡轮增压发动机，输出功率可以达到186千瓦，只提供四轮驱动系统。06-21
汽车鉴于销势低迷，4月左右起在中国有传言称铃木将退出市场，长安铃木发表声明“将继续为广大消费者提供优质的产品和服务”。06-21
汽车北汽集团与麦格纳在江苏南京举行战略合作签约仪式，双方宣布拟成立合资公司，致力于打造对外开放共享的高端智能纯电动汽车研发与制造中心。06-20
汽车根据标准化主体对象和行业属性，《指南》分为总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务等部分。06-20
汽车内饰方面，由于目前新车处于开发状态，因此以GR Super Sport本身的碳纤维车身为主，并配以赛车专用方向盘以及各种赛车风格的控制按钮。06-19
汽车在几起司机忽视警报的致命事故后，特斯拉公司加强了半自动辅助驾驶系统的预防性安全。06-15
汽车远超保时捷911 3.0升涡轮增压水平对卧式6缸发动机的198分以及法拉利812 Superfast 6.5升V12发动机的158分。06-14
汽车今年10月，南京工厂冲压、焊接、涂装、总装四大工艺厂房将完工封顶，进行设备进驻，2019年上半年将投入预生产。06-13
汽车中国汽车工业协会最新统计显示，今年1—5月，我国新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。06-12
汽车6月11日，广汽新能源传祺GE3 530对外公布预售价格，以北京地区为例，在享受9.1万元的综合补贴后，新车预售价14万元起。06-12
汽车新车两侧底部加入了三角形饰板，内部加入了雾灯，排气布局由现款的单边双出式变为了单边单出式，使整个车尾更加简洁。06-11
汽车全新QX50搭载全球首款量产可变压缩比涡轮增压发动机VC-Turbo、包含12项领先技术的ADAS智能驾驶辅助系统及10大创新科技。06-11