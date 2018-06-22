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西安公交伤人案嫌疑人酒后携刀具乘车 捅伤10名群众

时间：2018-06-22 18:45:22  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安公交伤人案嫌疑人酒后携刀具乘车 捅伤10名群众

据沣东公安官方微博消息，6月22日15时,沣东新城三桥街办辖区西凹里村铁道路口发生一起刑事案件。

西部网讯 据沣东公安官方微博消息，6月22日15时,沣东新城三桥街办辖区西凹里村铁道路口发生一起刑事案件。

嫌疑人辛某（沣东新城王寺镇人）午饭酒后从家中携带刀具乘坐302路公交车行驶至西凹里铁道附近时，将10名群众捅伤，伤员正在有序抢救。

目前，嫌疑人已被控制，案件正在进一步侦办中。

编辑： 刘振华

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