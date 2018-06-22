西藏航空开通"成都=西安"航线 每日1班与高铁错峰运营

西藏航空正式开通“成都=西安”往返航线，这是目前市场上第三家执飞该航线的航空公司。
西部网讯（记者 彭芬）今天（6月22日），西藏航空正式开通“成都=西安”往返航线，这是目前市场上第三家执飞该航线的航空公司。具体航班信息为：航班号TV9905，成都06:25—07:55西安；航班号TV9906，西安23:05—00:40+1成都，每日一班。
据了解，自去年年底民航冬春航班换季以来，原本每天10多班的“成都=西安”直飞航班，锐减到了2班。对此，市场普遍认为是受到西成高铁开通的影响。
那么，西藏航空此次新开“成都=西安”航线是否意味着将直面与高铁的竞争呢？业内人士分析，西安咸阳机场主要辐射西北、东北、内蒙的客源，其中不乏前往成都中转国际的客群。再加上成都与西安同属于省会城市，又都是旅游大省，两地之间的客流量一直都处于高位。尽管高铁具备一定的票价优势，但列车时刻基本都是早7点到晚7点之间，平均4个小时的路途时间仍然不能完全覆盖公商务旅客的需求。西藏航空此次开通的航班，从时刻而言，恰好形成了对这部分市场需求的有效补充。
西藏航空营销委相关负责人告诉记者，首航航班销售情况良好。与高铁形成错峰竞争，更多的考虑是作为市场需求的补充，为旅客出行带来更多选择。同时，随着西藏航空西安基地航线网络的进一步完善，“成都=西安”航线的开通，还将对运力和机组资源的调配起到积极作用。
编辑： 彭芬
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