西安302路公交车上发生一起持刀伤人案件 致8人受伤

西部网讯（记者 刘望） 今天（6月22日）下午15时48分，西安市红光路西凹里铁道路口有人持刀伤人，有群众受伤。

公安部门接警后，立即赶赴现场进行处置，经与302公交车售票员了解：嫌疑人乘坐302路公交车行驶至西凹里铁道口西边时，从随身携带的黑色背包里掏出一把疑似菜刀的物品砍伤车上乘客，下车后继续持刀伤人。

目前现场有8名群众受伤，伤情较为严重，已送往西安医学院第一附属医院救治，嫌疑人已被控制。

编辑： 谢卓