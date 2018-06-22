打造银校合作典范 西北大学与工行陕西分行正式签约

6月22日，西北大学与中国工商银行陕西省分行正式签署“银校合作协议”。（摄影：王柏琛）
郭立宏与麻旭恒代表双方签署了合作协议。（摄影：王柏琛）
西部网讯（记者 彭芬）今天（6月22日）上午，西北大学与中国工商银行陕西省分行正式签署了“银校合作协议”。此次合作内容涵盖数字化校园建设服务、融资服务、个人金融服务、结算与现金管理业务、教育培训服务及实习基地等多个方面，是西北大学校企合作的又一重要标志性成果。
西北大学党委书记王亚杰王亚杰在致辞中指出，开放办大学，银行是重要的合作伙伴。此次银校合作协议的签署，开启了双方成为了战略合作伙伴的开端。他表示，合作将为助推学校智慧校园建设、拓展融资渠道，推进学校“双一流”建设和改革发展注入新的动力。双方将着力打造银校合作的有效模式，促进资源共享，实现互利共赢、共同发展。
中国工商银行陕西省分行行长高志新表示，中国工商银行陕西分行将与西北大学强强合作，依托工商银行的资源和实力，为西北大学提供全方位、高品质、高效优惠和个性化的金融服务与资金支持，全力以赴支持学校的建设和发展，打造高校与银行合作典范。
西北大学校长郭立宏与工行陕西省分行副行长兼西安分行行长麻旭恒代表双方签署了合作协议。此次银校合作对推动西北大学校园信息化建设、金融合作、专业人才培养等方面具有重要的意义，为双方进一步的深度合作奠定了良好的基础。
编辑： 彭芬
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