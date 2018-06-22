国际禁毒日系列报道（四）：毒品无法拯救孤独人生

开栏语：我国现行《禁毒法》规定，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。在第三十一个国际禁毒日来临之际，毒品的危害和戒毒的宣传再次被人们关注，尽管毒品的类型和戒毒的人数有了新的变化。然而，高墙下，陌生的面孔总是重复着一个个支离破碎的人生。

入所教育、身体戒毒、安全生产……戒毒人员在强戒所真实生活如何？在今年的6.26国际禁毒日来临之际，西部网、陕西头条推出《毒品侵害的人生 记录救赎与重生》系列报道，记者深入陕西省女强制隔离戒毒所、陕西省长安强制隔离戒毒所，与戒毒人员面对面，倾听他们的戒毒故事，讲述涅槃重生。

去年8月份，53岁的西安人老吴（化名）驾车在南二环上漫无目的的行驶，他不知道车该开去哪里。朋友的不信任，生意场上的不如意，家人的过度紧张都让他倍感压抑。“那种孤独感袭来，人变得脆弱和渺小。”

车子拐进了熟悉的小巷，车灯把漆黑的路照的通明，老吴再次看到了熟悉的粉末。坚持三年后，老吴复吸了。

第一次尝试

时光倒回至2010年，彼时老吴生意做得风生水起，身边有要好的合作伙伴。尽管平时工作很忙，但家里80岁老母亲每次生病，孝顺的老吴都坚持自己陪着去医院。家里的事情，老吴也打理的妥妥当当。

有一段时间，老吴和妻子有了争吵，心烦意乱的他一个人独居了两三个月。发小知道后，就经常过去找他，陪他聊天。“他偶尔也给我要点钱，我知道他有不良的嗜好，但要的不多就每次都给。”老吴说，刚开始发小只是要点钱，过来坐坐。

直到有一天，发小拿出了一包小粉末。“这玩意可以让你暂时忘了烦恼，你少吸一点，不会上瘾。”有了第一次尝试，此后就一发不可收拾，老吴有瘾了。

打乱的生活

刚开始，身边的人不知道老吴的事情。在饭桌上正谈着生意，老吴犯瘾了，他得找没人的地方抽两口。“我知道大庭广众之下走不合适，可身体控制不住，必须得去，就把他们晾在那了。”很多时候，老吴不再顾忌朋友的感受，一个人在车上吸食完毒品再上去跟他们继续吃饭。

嘴上不说，朋友们都知道他在做什么，渐渐地有了嫌隙。“生意场上的朋友，信任最重要，在强戒所里我回想当时自己的行为，都觉得不可思议。”回家的时间也不再准时，老吴会经常找借口晚回去。“毒品的力量很大，在所有的事情面前，它总是排在第一位，什么都得给它让步。”

正常的生活变得杂乱无序，生意也开始不好不坏。

孤独感袭来

2013年的一天，老吴在吸食海洛因的时候被公安机关抓获，开始了强戒所的生活。第一次戒毒后，老吴就发誓不再碰毒品，也努力想把生意做好。

“圈子就那么大，我从强戒所出去不久，90%的朋友都知道我的事情了，脸上不光彩不说，他们对我很冷淡，也不再热情。”那个时候，只有几个好朋友愿意帮助他重新再来。从2016年开始，老吴花了一年的时间维系客户，恢复了很多老客户，也因为资金周转借了朋友点钱。

没有想到的是，他借的钱被好朋友骗走了，人也找不到。钱还不上，老吴很着急的找朋友解释，希望再给自己一点时间。“你是不是还在吸，咱们以后还是别做生意了，就这样吧。”挂了朋友的电话，老吴感到很委屈，驾车在南二环上漫无目的的行驶，他不知道车该开去哪里。

这段时间，只要回去晚一点，家人都会催问在哪里，有没有跟吸毒的朋友在一起。“孤独感袭来，有一肚子的话想要去说，但不知道该说给谁，我渴望理解和信任，重新开始说起来容易真的很难。”

老吴鬼使神差的将车开到了“老朋友”那里，吸了几口。一个月后，老吴再次被抓。

缺席儿子的婚礼

再过一个月，就是儿子的婚礼，老吴已经为全家人买好了机票，订好了行程。如果不是这场意外，老吴将带着全家老小乘机赶去外地参加儿子的婚礼，婚礼后将带着亲家一家来西安游玩。

“我几乎每天都在想这个事情，悔恨，难过，自责，我没有担负起作为父亲的责任。”从去年9月开始强戒至今，老吴的儿子没再看望过他一次。

让老吴揪心的还有91岁的老父亲和88岁的老母亲。“以前他们生病住院都是我带他们去，我在这里没办法承担起我作为儿子的责任和义务，这些我都缺失了，我要在这里好好戒毒，早日回家承到起我的责任，弥补对家人造成的伤害。”

在强戒所的发泄室里，老吴的拳头重重地打向沙袋，他似乎用完了全身的力气。

西部网记者 李媛

编辑： 李媛