陕西高等教育博览会暨高校科技成果展将于6月24日开幕

6月22日上午，省委高教工委、省教育厅举行新闻通气会。

西部网讯（记者 彭芬）记者从今天（6月22日）上午由省委高教工委、省教育厅举行的新闻通气会上获悉，第八届陕西高等教育博览会暨第二届陕西高校科技成果展第四届陕西研究生创新成果展及校企对接洽谈会将于6月24日至27日在西安曲江会展中心举行。

“三会合一”集中展示陕西高等教育成就

据省委高教工委副书记陈乃霞介绍，本次展会的主题是“汇聚创新动能，助推四个一流，促进成果转化，服务地方经济”。展会共使用A、B1、B2、B3四个展馆，预计参观人数将达到25万人左右。

截至目前，共有690家高校和教育机构报名参展，共设展位1457个，将展示高校科研成果3022项、研究生创新成果470项。

陈乃霞表示，本届展会最大的亮点是“三会合一”，一方面是为了更加充分展示我省高等教育的优势、特色与成就，更好地为校企合作、校地合作提供交流平台，为社会公众提供权威信息咨询，二是为了遵循精简、高效、节约的办会原则。

8所高校将进行科技成果推介

陈乃霞介绍，陕西高等教育博览会由省委高教工委和省教育厅共同主办，从2011年至今已连续举办七届。今年在以往人才培养、师资队伍建设、专业和学科设置、大学生创新创业、就业情况、职业院校学生技能成果展示的基础上，新增了两方面的内容，一是我省高校大学文化建设成果，二是高校教育扶贫工作展。

省教育厅副厅长刘建林介绍，本届陕西高校科技成果展筛选确定了8所高校（西北农林科技大学、长安大学、西北大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、陕西科技大学、西安工业大学、西安文理学院）进行科技成果推介，2所高校（西安交通大学、西北工业大学）进行研究生创新项目推介。今年参展的高校共上报了2268科技成果。届时将设学校成果展览、科技成果推介及校企对接洽谈会、路演等活动。

省政府学位委员会秘书长袁宁介绍，截至目前，第四届研究生创新成果展的参展单位共有32家，有 470项成果参展。今年将继续对参展作品进行奖项评审，还将首次组织成果转化的现场签约仪式。

编辑： 彭芬