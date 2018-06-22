宝鸡市卫计局原局长宁建国严重违纪违法被开除党籍和公职

西部网宝鸡讯 （记者 鲁鹏飞）日前，经中共宝鸡市委批准，宝鸡市纪委监委对宝鸡市卫生和计划生育局原党组书记、局长宁建国严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，宁建国违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查，伪造证据、与他人订立攻守同盟，掩盖违纪事实；违反中央八项规定精神，违规收受购物卡；违反组织纪律，不按规定如实报告个人有关事项，在干部职务晋升、职称评定、职工安置等工作中为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，纵容、默许配偶利用其本人职权，与他人合伙销售药品牟利；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利和职务影响力插手工程项目、医疗器械采购等，为他人和相关公司谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

宁建国身为党员领导干部和公职人员，理想信念丧失，宗旨意识、规矩意识和纪律意识淡薄，对党纪国法毫无敬畏之心，搞官商勾结、权钱交易，严重破坏“亲”“清”政商关系和市场秩序并涉嫌犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，顶风违纪违法。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经宝鸡市纪委常委会会议研究并报中共宝鸡市委批准，决定给予宁建国开除党籍处分；由宝鸡市监察委员会给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌受贿犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。

编辑： 王瑜