西安首例跨国网络贩毒案告破 查毒61.35公斤245人落网

西安警方破获首例跨国网络贩毒案，245人落网查获毒品61.35公斤。

西部网讯（记者 赵昊） “‘飞哥’的落网，标志着这起特大团伙贩毒案成功告破。”6月22日上午，随着西安市公安局办案民警的通报，一起涉及16个省市的特大跨国贩毒案宣布告破，直接破获案件和带破案件共240起，抓获涉案人员245人，查获毒品61.35公斤。

2016年以来，公安莲湖分局先后破获多起通过体内藏毒方式运输毒品的案件，缴获毒品3.8公斤，抓获体内藏毒犯罪嫌疑人9人。在案件深挖侦办过程中，侦察员发现其中4起案件均指向一个共同上线“飞哥”，专案组随即对案件进行了串并。

嫌疑人赵某龙在缅甸被抓获。

鉴于案情复杂，公安莲湖分局立即向市局、省厅作了专案汇报，在省厅禁毒总队统一指挥下，专案组对我省及外省破获的类似5起案件进行了分析研判，发现这些案件均属一个跨国贩毒网络。该网络团伙组成庞大、成员分工明确、毒品消费地涉及16个省市。

由于案情重大，公安部将“飞哥”特大团伙贩毒案正式批准为部目标案件，随着侦察深入，初步查明“飞哥”所涉案件系典型的跨国网络人体藏毒、贩毒系列团伙案件。

警方展示该团伙部分作案过程。

在本案侦破过程中中，专案组历时一年六个月，先后辗转四川、贵阳、广西等16个省、市，开展案件调查和取证工作。终于查明“飞哥”网络贩毒案骨干成员及组织，阿西合古（强哥）、白某贵（龙哥）为首，系该贩毒团伙主要领导及组织策划人，负责团伙运转，负责毒品上下线联系、毒资的筹备及管理，阿如日夫（福哥）是后期发展为该团伙的合伙人之一，为团伙贩毒提供部分资金，负责领导运毒马仔，赵某龙（山东）、赵某（飞哥）二人负责网上招募运毒马仔，马海克坡（老表）主要负责管理运毒马仔在境外吃住行等保障，黄某主要负责培训并监督运毒马仔吞食毒品。

警方展示该团伙部分作案过程。

办案民警告诉记者，经过调查发现，该团伙均藏身境外，团伙与我国境内买家商定交易后，由山东、飞哥通过QQ群、微信群招募运毒人员。被招募的运毒人员通过偷渡的方式到达境外后，黄某对运毒人员进行培训并监督吞下毒品，由招募人为运毒人员购买机（车）票，安排运毒人员携毒送到境内的买家。买家在收到毒品后，将毒资打入强哥提供的银行卡内，强哥再给运毒马仔发放运毒费用。

警方展示该团伙部分作案过程。

经过严密的侦察，专案组最终确定了该团伙9名主要嫌疑人，随即开展追逃、抓捕工作，并先后在四川、云南、天津等地抓获从境外潜逃回国，藏匿6名主要嫌疑人（强哥、龙哥、福哥、飞哥、老表、黄某）。最后，专案组与缅甸警方开展国际禁毒合作，成功将该贩毒团伙重要成员之一的赵某龙（山东）在境外缅甸小勐拉抓获，实现了近年来陕西禁毒对藏匿于境外的犯罪嫌疑人的跨境打击。

警方展示该团伙部分作案过程。

“赵某龙的成功落网，标志着部目标“飞哥”特大团伙贩毒案成功告破。此案是近年来陕西警方通过国际合作，侦破的首例跨国贩运毒品案，也被列为全省十大禁毒精品案件。”办案民警说。

通过“飞哥”特大团伙贩毒案的侦破，专案组在全国范围内直接破获案件和带破案件共240起，抓获涉案人员245人，查获毒品61.35公斤。目前，被抓获的7名嫌疑人均已被莲湖区人民检察院批准逮捕，其余2名逃至境外的嫌疑人正在追逃中。

警方展示该团伙部分作案过程。

编辑： 王瑜