西安一小区幼儿园违建惹众怒 雁塔区：已责令复原

中建国熙台小区幼儿园违建前后对比图。（业主提供）
西部网讯（见习记者 马晴茹） 近日，西部网民生热线接到中建国熙台小区业主黄先生反映称，该小区内原规划为幼儿园的18号楼独栋两层建筑，目前正在违规搭建。“幼儿园在施工过程中突然扩建，还占据了原定公共绿化面积，真是明目张胆！”
民生热线：中建国熙台小区违建无人管 责令拆除仍施工
违建侵占小区绿地 物业：已下发整改通知
“它既没有施工许可，手续也不全，这不是违建是啥？”和黄先生一样对此不满的业主陈先生说道。
记者了解到，中建国熙台小区有10余栋楼，住户达1500多户，2016年底小区业主陆续入住，至今入住率达50%以上。在2018年4月小区幼儿园开始施工，随后便进行围挡，占用了公共绿化面积。
“违建施工这么猖狂，就是物业不作为。”陈先生说道。记者随后来到小区物业办，物业李经理告诉记者，小区内幼儿园是从去年开始规划的，业主曾多次反映其占用绿地面积，物业也向幼儿园下发了整改通知，并上报给丈八街办和城管办。但因他们都无执法权，此项目又属于城改项目，只能移交给城改执法大队处理。
部分业主质疑称，既然物业明知它属于违建，为何还让施工车、装修材料随意进出小区。
对此，李经理表示，他们将立即与安保部门协调，进行定点巡逻，清除小区内闲杂人员。
业主多次投诉无果 幼儿园：手续正在申办
“我们多次向中建东孚物业投诉，其答复‘中建地产不让管’。之前我问过，幼儿园代表承认这是违建，还说后期将会占用消防通道作为幼儿园入口。”业主黄先生气愤的说道。
记者从幼儿园负责人刘女士处了解到，2018年3月中旬她就建园事宜跟业主代表开过会，决定4月份开始施工。因为先前幼儿园的规划面积太小，也不符合日照标准，所以进行了加层扩建。至于扩建的相关手续，刘女士表示目前正在申办。
随后，记者电话联系了开发商中建地产西安分公司，一位张经理表示，自己刚从外地调任，不太清楚具体事宜，需要进一步核实。截止记者发稿时，仍未得到回复。
雁塔区：相关部门将联合查处
记者随后将黄先生的问题反映给了辖区政府。雁塔区政府回复称，中建国熙台小区属响塘村城改项目开发部分，是五证齐全的商品房项目。目前，小区18号楼（小区幼儿园）正在进行加扩建施工，施工人员在18号楼原2层楼顶加建第3层钢架，并占用18号楼东侧绿地扩建至2层钢架，目测加扩建面积超过1000平方米。
雁塔区政府表示，经与该小区开发商和物业公司联系了解，该行为是18号楼业主为扩大经营规模而进行的违法建设行为。对此，雁塔区城改办已责令中建国熙台小区建设单位和物业公司立即联系18号楼业主，要求其停止违法建设行为，拆除违规加建的建筑，恢复建筑原样。
丈八街道办事处也已组织相关科室人员联合中建东孚物业公司相关负责人多次对幼儿园业主进行劝阻，并宣传相关政策。
编辑： 马晴茹
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