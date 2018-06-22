西安10岁男孩走失一夜续：孩子已找到 请大家放心

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）今天（6月22日）早上，西安市民朋友圈都在转发寻找一名走失的10岁男孩的消息孩子走失一夜，家长心急如焚今天11点20左后孩子终于找到。
今天上午11点半，记者跟孩子同学的家长取得了联系，11点20左后，孩子已经找到了，孩子平安，请大家放心，感谢热心的西安市民的爱心扩散，也感谢媒体的关注。
据家长说，孩子的父母是安徽人，在西安做生意，孩子在大学南路某小学上4年级，昨天因为考试成绩不理想，放学后没有回家，一直在西安钟楼开元商城附近游荡。据孩子说，他昨晚就睡在了钟楼街边的台阶上。
昨天晚上，孩子同学的家长们在孩子有可能出现的地方四处寻找，有家长在朋友圈发了寻人启事，被疯狂转发。
据这位家长说，能找到孩子，关键还是两位好心的市民给他们提供了线索，一位市民打电话告诉她，昨天晚上南大街建行着火时，他在现场看到孩子也在围观，当时孩子背着书包、骑着小黄车，他还上前盘问，但没想到孩子是离家出走。直到今天早上看到了媒体的消息，才急忙联系了孩子同学的家长。
另一位市民是在今天早上8点多，在钟楼附近见到了孩子，当时看到孩子一个人，就跟孩子进行了攀谈，孩子说想等开元商城营业后去商城6楼喝水，这位市民立即通过信息中的电话联系到了孩子的家人，正是这两个线索，让一夜未归的10岁男孩快速被家人找到。
编辑： 钟莹
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