“大学最后一堂课”西安知名高校毕业典礼大型直播即将启动。

西部网讯（记者 彭芬） 又到一年毕业季。在曲终人散、各奔前程之前，和要好的同学一起穿上学士服，走进无比熟悉的学校礼堂，接受拨穗、正冠、授学位，最后一次聆听校长教诲……作为毕业季中最有“仪式感”的毕业典礼，定格了最后的校园美好时光。

这个夏天，西部网、陕西头条特别策划“大学最后一堂课”西安知名高校毕业典礼大型直播活动，将和学子们一同见证这难忘时刻。6月23日起，西部网、陕西头条将陆续走进西安交通大学、西安电子科技大学、西北工业大学、西北大学、西安美术学院等省内知名高校，全程直播毕业典礼，聆听校长深情的嘱托与祝福，记录告别时刻的欢乐和泪水。

具体直播安排为：

第1场：西安交大（6月23日上午）；

第2场：西安电子科技大学（6月25日上午）；

第3场：西北工业大学（6月25日下午）；

第4场：西安美术学院（6月29日上午）；

第5场：西北大学（7月2日上午）。

青春不散场，追梦再出发！

西部网、陕西头条祝所有毕业生毕业快乐、前程似锦！

编辑： 王瑜