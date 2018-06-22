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建行陕西省分行就西安南大街支行火灾发情况说明

时间：2018-06-22 09:30:20  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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建行陕西省分行就西安南大街支行火灾发情况说明

今天（6月22日），中国建设银行陕西省分行就建行西安南大街支行火灾发布情况说明。

西部网讯 今天（6月22日），中国建设银行陕西省分行就建行西安南大街支行火灾发布情况说明。

声明如下：

6月21日晚20时许，建行西安南大街支行营业大楼外立面施工队施工脚手架发生火灾，经消防官兵扑救，明火已于当晚21:40许扑灭，起火原因正在核查中。

经消防官兵反复搜救，现场发现1名被困员工，送医院后经抢救无效离世。

目前，事故原因正在进一步调查中。从即日起，该支行营业大楼暂停营业。

编辑： 刘振华

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