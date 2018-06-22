西安南大街建行火灾系电焊作业引起 死者系银行男性职工

西部网讯 昨天（6月21日）晚上20时许，建设银行西安南大街支行外立面起火。据陕西都市快报官方微博6月22日早上最新消息，昨晚（6月21日）20时43分，现场明火被扑灭，21时44分完全扑灭，过火面积近300平方米。

经初步了解，起火原因系大楼外立面维修电焊作业引起。被困的一人救出后，立即送往医院进行救治。目前，伤者经抢救无效死亡，死者系建设银行职工吴某某（男，42岁）。经现场搜救排查，未发现其他被困及伤亡人员。详细事故原因正在进一步调查中。

针对整个事件发生过程及救援情况，西部网、陕西头条及时做了整理↓↓↓

6月21日 20:08

西安119指挥中心接警称：南大街建设银行发生火灾。支队立即调派4个消防中队，共14辆消防车，62名官兵赶赴现场处置。火灾发生后，交警对南大街全段，文昌门以西，朱雀门以东，南稍门以北进行了临时交通管制。（图据网友）

6月21日 20：30

西安市公安局通报：20时21分，南大街省建设银行营业部大楼门前正在维修的外立面着火。（图据网友）

6月21日 20时43分

明火被扑灭，被困1人被救出，火灾原因正在调查。

6月21日 20：43左右

现场外围脚手架明火已被扑灭，4楼至6楼内部还有明火，现场指挥部立即组织攻坚组进行内攻灭火搜救。

6月21日 21：00左右

西安南大街自南向北单向戒严，围观群众很多，现场停了多辆120急救车和消防车。

6月21日 21：22

消防官兵在大楼内救出两名被困人员，无生命危险。

6月21日 21：44

内部明火扑灭，从建行内部四楼有探照灯灯火闪烁，消防人员进入现场清理残火、排烟作业。

6月21日 22：16左右

消防人员从内向外破除大楼外玻璃墙，防止出现玻璃脱落造成次生伤害。

6月21日晚10点多，南大街火灾现场，两位警务人员将一年轻男子带离。据其中警务人员介绍，该男子用手机拍摄视频，同时解说“有不少死者尸体”，警方已将其手机暂扣，同时将人带往南大街派出所接受进一步调查。（各界导报社官微）

6月21日 22：52左右

事发现场再次有火苗燃起。

6月21日 23：00左右

复燃的小火苗五分钟后被扑灭。

6月21日 23：10

据陕西都市快报官方微博消息，记者从陕西省人民医院获悉，火灾中一名男子不幸身亡。据医院工作人员介绍，该男子送到医院时已无生命体征。

6月22日 07：16

据陕西都市快报官方微博消息，经初步了解，起火原因系大楼外立面维修电焊作业引起。被困的一人救出后，立即送往医院进行救治。目前，伤者经抢救无效死亡，死者系建设银行职工吴某某（男，42岁）。经现场搜救排查，未发现其他被困及伤亡人员。详细事故原因正在进一步调查中。

愿逝者安息。

编辑： 秦怡