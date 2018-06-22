本地文化爱好者齐聚一堂 共议百年陕西文化

西部网讯 为了给摄影爱好者、在地文化爱好者以及对《百年陕西影像展》感兴趣的人士提供一个交流平台，6月20日，西安市城市记忆博物馆与Local本地在西安国家数字出版基地举办《百年陕西影像展》文化交流会，旨在通过本次活动让更多人了解这些作品背后的故事，了解百年陕西。
交流会邀请了策展人石宝琇、陕西本土著名摄影家以及台湾文博专家亲临《百年陕西影像展》展览现场，共同回味过往生活，探讨在地文化传承与发展，对话百年陕西。
展览联合主办方西安市城市记忆博物馆副馆长马宁女士在交流会上表示，Local本地与西安市城市记忆博物馆“从出版到展览，从创建文化空间到街区营造，再到文化产业园区。如此深耕城市，是希望通过微薄之力，改变一点点我们城市的未来。”
展览参观结束后，到场来宾在全民阅读中心共同聆听了策展人石宝琇，自由摄影师常远，Local本地副主编、艺术家何理一起讲述的《百年陕西》策划初期及策展中的故事。
展览主办方希望通过本次活动用分享和传递的方式记录城市记录、整理城市变迁。用城市的观察者与城市建设的实践者的角度，与更多艺术家、摄影师和城市记录者一起为记录城市做贡献力量。
《百年陕西影像展》展览现场，共同回味过往生活，探讨在地文化传承与发展，对话百年陕西。
《百年陕西影像展》展览现场，共同回味过往生活，探讨在地文化传承与发展，对话百年陕西。
编辑： 秦怡
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21
娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20
娱乐每个孩子看到他都吓哭了，姗姗哭了，就连当天的寿星也不例外！”照片中，小小周身着衬衫套装，趴地上疑似抓周。06-19
娱乐著名音乐人梁翘柏晒出与王菲的合照，并配文：“工作愉快。”二人笑容十分灿烂。06-19
娱乐１７日晚，姜文、陈冲获得了上海谢晋电影艺术基金会颁发的荣誉理事证书，演员徐松子则将担任基金会理事。06-19
娱乐姚晨在片中饰演律师，为了与前夫争夺女儿抚养权，她拼命工作，幸有马伊琍饰演的保姆孙芳帮忙照顾孩子。06-19
娱乐视频中，周杰伦和小朋友坐在沙发上，让小朋友吹一口气，原本的白纸上竟然出现了彩色的图画十分神奇。06-15