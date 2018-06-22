本地文化爱好者齐聚一堂 共议百年陕西文化

西部网讯 为了给摄影爱好者、在地文化爱好者以及对《百年陕西影像展》感兴趣的人士提供一个交流平台，6月20日，西安市城市记忆博物馆与Local本地在西安国家数字出版基地举办《百年陕西影像展》文化交流会，旨在通过本次活动让更多人了解这些作品背后的故事，了解百年陕西。

交流会邀请了策展人石宝琇、陕西本土著名摄影家以及台湾文博专家亲临《百年陕西影像展》展览现场，共同回味过往生活，探讨在地文化传承与发展，对话百年陕西。

展览联合主办方西安市城市记忆博物馆副馆长马宁女士在交流会上表示，Local本地与西安市城市记忆博物馆“从出版到展览，从创建文化空间到街区营造，再到文化产业园区。如此深耕城市，是希望通过微薄之力，改变一点点我们城市的未来。”

展览参观结束后，到场来宾在全民阅读中心共同聆听了策展人石宝琇，自由摄影师常远，Local本地副主编、艺术家何理一起讲述的《百年陕西》策划初期及策展中的故事。

展览主办方希望通过本次活动用分享和传递的方式记录城市记录、整理城市变迁。用城市的观察者与城市建设的实践者的角度，与更多艺术家、摄影师和城市记录者一起为记录城市做贡献力量。

《百年陕西影像展》展览现场，共同回味过往生活，探讨在地文化传承与发展，对话百年陕西。

《百年陕西影像展》展览现场，共同回味过往生活，探讨在地文化传承与发展，对话百年陕西。

编辑： 秦怡