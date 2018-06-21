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西安南大街火灾一男子不幸身亡 到医院时已无生命体征

时间：2018-06-21 23:37:15  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安南大街火灾一男子不幸身亡 到医院时已无生命体征

今天（6月21日）晚上8点10分左右，西安南大街一银行发生火灾，据目击者称，是脚手架起火蔓延到整栋楼。据陕西都市快报官方微博消息，23点10分，记者从陕西省人民医院获悉，火灾中一名男子不幸身亡。据医院工作人员介绍，该男子送到医院时已无生命体征。

    西部网讯 今天（6月21日）晚上8点10分左右，西安南大街一银行发生火灾，据目击者称，是脚手架起火蔓延到整栋楼。据陕西都市快报官方微博消息，23点10分，记者从陕西省人民医院获悉，火灾中一名男子不幸身亡。据医院工作人员介绍，该男子送到医院时已无生命体征。

    针对整个事件发生过程及救援情况，西部网、陕西头条及时做了整理↓↓↓

    20:08

    西安119指挥中心接警称：南大街建设银行发生火灾。支队立即调派4个消防中队，共14辆消防车，62名官兵赶赴现场处置。火灾发生后，交警对南大街全段，文昌门以西，朱雀门以东，南稍门以北进行了临时交通管制。（图据网友）

    20：30

    西安市公安局通报：20时21分，南大街省建设银行营业部大楼门前正在维修的外立面着火。

    20时43分

    明火被扑灭，被困1人被救出，火灾原因正在调查。

    20：43左右

    现场外围脚手架明火已被扑灭，4楼至6楼内部还有明火，现场指挥部立即组织攻坚组进行内攻灭火搜救。

    21：00左右

    西安南大街自南向北单向戒严，围观群众很多，现场停了多辆120急救车和消防车。

    21：22

    消防官兵在大楼内救出两名被困人员，无生命危险。

    21：44

    内部明火扑灭，从建行内部四楼有探照灯灯火闪烁，消防人员进入现场清理残火、排烟作业。

    22：16左右

    消防人员从内向外破除大楼外玻璃墙，防止出现玻璃脱落造成次生伤害。

    晚10点多，南大街火灾现场，两位警务人员将一年轻男子带离。据其中警务人员介绍，该男子用手机拍摄视频，同时解说“有不少死者尸体”，警方已将其手机暂扣，同时将人带往南大街派出所接受进一步调查。（各界导报社官微）

    22：52左右

    事发现场再次有火苗燃起。

    23：00左右

    复燃的小火苗五分钟后被扑灭。

    23：10

    据陕西都市快报官方微博消息，记者从陕西省人民医院获悉，火灾中一名男子不幸身亡。据医院工作人员介绍，该男子送到医院时已无生命体征。愿逝者安息。

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编辑： 秦怡

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