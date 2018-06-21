西安市给予“西安十佳工匠之星”每人3万元奖励

西部网讯（记者 鄢山宇） “当工人，就要当个好工人！”6月21日下午，西安市表彰2018年“西安十佳工匠之星暨西安工匠”。作为“西安十佳工匠之星”的获得者，西开公司的高喜喜把青春和汗水都奉献给了生产一线，“这是我刚工作时对自己提出的要求，也是我的初心。工人不是生产线上的机器，一定要在工作中多学习多琢磨，再小的平台也能有一番大的作为。”
1283人申报 较首届增加了20.1%
“西安工匠”和“十佳西安工匠之星”，是西安市为技能人才设立的最高奖项。2017年西安市首次表彰“西安十佳工匠星”和“西安工匠”。
据了解，今年的评选活动从3月启动，经征集报名、组织推荐、专家评审、实地考察、公示监督等环节，从1283名报名者中评选出2018年“西安十佳工匠之星”和90名“西安工匠”。获奖者中，年龄最小的获奖者只有21岁，最大的69岁。
据统计，这届报名人数较首届的1068人增加了20.1%，涵盖了装备制造、航空航天、工程建设、农林水利、现代服务、新能源、环保、轨道交通、文化传承等12大类80个专业工种，较首届增加了近60%。
“西安十佳工匠之星”每人奖励3万元
据了解，除了授予荣誉称号之外，西安市还给予“西安十佳工匠之星”每人3万元奖励，“西安工匠”每人1万元奖励。
“工匠精神就是用手艺画好每一幅作品，并将这手艺传下去。”21日下午，56岁的“农心画匠”王乃良再次登上了“工匠之星”的表彰舞台，和去年不同的是，这次荣升“西安十佳工匠之星”。此次表彰的“十佳工匠之星”中，除了有王乃良这样的非物质文化遗产项目的传承人外，还有有国家级的大师、全国技术能手、国务院政府特殊津贴享受者，主导产业的大国工匠等。
编辑： 秦怡
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