省政协十二届三次常委会议在西安闭幕 胡和平作专题报告韩勇主持

西部网讯（记者 李媛）6月21日，省政协十二届三次常委会议在西安闭幕。省委书记胡和平作“大力发展‘枢纽经济、门户经济、流动经济’，构建全方位开放新格局”专题报告。省政协主席韩勇主持并讲话。省委常委、省委统战部部长姜锋，省政协副主席陈强、祝列克、张道宏、李冬玉、杨冠军、刘宽忍、王二虎和秘书长闫超英出席。

胡和平在专题讲座中说，发展枢纽经济、门户经济、流动经济是我省深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措，是陕西推动形成全面开放新格局、加快新时代追赶超越步伐的重要抓手。随着“一带一路”建设深入实施，陕西再次站上了对外开放的前沿，这为我们发挥枢纽和门户优势、补齐开放不足短板、推动全省高质量发展创造了有利条件。

胡和平强调，要认真学习贯彻党的十九大精神，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，推动陆空联动、多式联运的综合交通枢纽体系建设，促进人流、物流、能量流、资金流、信息流等在我省汇聚涌流，加快构建更高层次的开放型经济体系。要坚持以开放促改革、促创新、促发展，打造陆空内外联动、东西双向互济开放新格局，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，不断谱写新时代追赶超越新篇章。希望省政协和各位常委充分发挥优势，加强调查研究，多提意见建议，促进枢纽经济、门户经济、流动经济发展取得更大成就。

韩勇在讲话中指出，深入推进乡村振兴战略是以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作作出的重大战略部署，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大精神，扎实推进特色现代农业建设，以实现高质量发展为主线，把打好脱贫攻坚战作为底线任务，强化规划引领，推动乡村振兴健康有序进行；以产业兴旺为核心，切实促进农民增收致富；推进农村改革，培育农业发展新动能；建设乡村人才体系，增强农业农村科技支撑；推动农村绿色发展,以生态宜居引领乡村振兴；加强农村精神文明建设，凝聚乡村振兴正能量,让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。要充分发挥人民政协自身优势，广泛动员各方面力量，凝聚各方面智慧，汇聚推进乡村振兴战略和脱贫攻坚的强大合力，为不断开创“三农”工作新局面作出更大贡献。

编辑： 秦怡