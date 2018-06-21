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西安南大街一银行发生火灾：火势已得到控制 南大街双向交通管制

时间：2018-06-21 20:55:18  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安南大街一银行发生火灾：火势已得到控制 南大街双向交通管制

今天（6月21日）晚上8点10分左右，西安南大街一银行发生火灾，据目击者称，是脚手架起火蔓延到整栋楼。

西安南大街一银行发生火灾：火势已得到控制，南大街双向交通管制。（图据网友）

 
西安南大街一银行发生火灾：火势已得到控制，南大街双向交通管制。（图据网友）

西部网快讯 今天（6月21日）晚上8点10分左右，西安南大街一银行发生火灾，据目击者称，是脚手架起火蔓延到整栋楼。

目前，5辆消防车已经赶到现场，火势已得到控制。

交警部门正在现场进行疏导，已对南大街双向进行交通管制。

编辑： 王瑜

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