2018-06-21 19:09:33 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：王瑜 点击图片进入下一页

西部网讯（记者 魏永贤） 6月21日，西安雁塔南路，一堵长达220米的花墙快完工。今天已拆除高高的施工围挡，施工人员对花墙的地面部分进行装饰。