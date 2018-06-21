全省百名律师将赴252个贫困村定点援助 提供法律援助

西部网讯（记者 李媛）今年8月底，我省要实现全省村（居）法律顾问工作全覆盖。然而目前由于环境闭塞、交通不便等原因，还有部分县区律师资源不足。为此，今天（6月21日）上午，省司法厅召开了村（居）法律顾问定点援助工作对接会议。会上明确，将组织全省59家省直律师事务所176名优秀律师，担任252个贫困村的法律顾问，提供法律顾问工作定点援助。

担任偏远山区村（居）法律顾问的律师，将主要为援助的村（居）提供五项服务。除了为村（居）治理提供法律意见，还需要通过“以案说法”开展法治宣传。向群众解答日常生活中特别是在征地拆迁、土地权属、婚姻家庭、就学就医、社会保障、环境保护等方面遇到的法律问题，提供法律意见。协助村（社区）组织处理信访案件，引导当事人依法、理性反映诉求，依法维护自身合法权益。为经济困难群众提供法律援助。

同时，针对贫困县区村（居）集体经济组织和个人开展的脱贫致富项目，村（居）企业在转型升级、知识产权、劳资纠纷等方面遇到的现实问题，定期组织法律体检，及时防范法律风险，保障脱贫项目顺利实施，促进企业平稳发展。

顾问律师每人担任2个村的法律顾问，采取定期值守和灵活机动相结合的方式开展工作，以电话服务、网上服务、微信服务等方式为主。顾问律师定期到村（社区）服务，具体时间由顾问律师与村（居）组织协商。一个村（居）建一个微信群，主要吸纳村（居）委会主任、组成人员、法律明白人等入群。

编辑： 李媛