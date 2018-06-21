网友医保无法转入西安 在民生热线投诉3天获解决

今年5月14日，张女士从咸阳市秦都区医疗保险基金管理中心开出基本医疗保障参保（合）凭证。
西部网讯（见习记者 凌旎）“之前在省人才服务中心、省人社厅反映过，都没有行之有效的解决办法。今天下午，代理机构已经和我联系，说我的诉求可以解决了！”为了把医保从咸阳转到西安，张女士忙活了一个多月。而在6月21日，她反映的医保缴费凭证有余额就无法转入的问题终于得到正面反馈。
【民生热线】陕西省人才市场社保代理机构无法医保转入
网友：明明符合政策 为啥不让转入？
今年5月14日，由于工作原因，张女士从咸阳市秦都区医疗保险基金管理中心开出基本医疗保障参保（合）凭证，想把医保从咸阳转出到西安。张女士就职公司的社保是陕西省世纪人才开发有限公司代理，但该公司却说这张凭证上显示了医保卡的余额，因此凭证无效。
张女士打了一圈电话咨询了相关的社保局，均得到“缴费凭证是全国统一的，不可能开出来没余额的缴费凭证”的反馈，且根据《陕西省人社厅发【2016】94号关于印发流动就业人员基本医疗保险关系转移接续业务经办规程的通知》，张女士转出医保的操作流程正确无误。“我就纳闷了，感觉成了一个死循环！我该怎么办？”张女士感到很无助。
代理机构：已第一时间和投诉人取得联系
6月21日，记者来到位于翠华路的陕西省世纪人才开发有限公司。该公司总经理刘一锋告诉记者，19日下午他们已经接到陕西省人社厅关于张女士投诉的帖子，20日公司开始全面调查梳理并和西安市社保局积极沟通协调。“经过我们了解，张女士的情况完全符合医保转入标准，我们已经和投诉人取得联系，只要她把材料拿过来，15个工作日内就能拿到联系函。按照流程，7月底就可以办理。”
陕西省人社厅：将尽快办理转入
6月21日，陕西省人社厅也对张女士的投诉进行了官方回复。陕西省人社厅表示，受西安市社会保险管理中心委托，中国西安人才市场（陕西省人才交流服务中心）为西安市医疗保险代理单位。看到西部网民生热线的投诉帖后，陕西省人社厅迅速联系了西安市社会保险管理中心工作人员，经充分沟通协调，答复可以先办理转入，出具《基本医疗保险关系转移接续联系函》并转交至原参保的医保中心，即可办理相关转移手续，完成转移。
编辑： 王瑜
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