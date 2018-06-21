陕西省首个党的通史微场景展示公园在合阳建成开园。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏 孙挺 合阳台 王德强） 陕西省首个党的通史微场景实景展示公园——初心公园，今天（6月21日）在渭南市合阳县建成并开园。50多个建筑、雕塑和系列形象墙等微场景，立体生动展现了党的近百年发展史，让游客有强烈的体验感。

初心公园位于渭南市合阳县甘井镇城后村，占地107亩，总投资3000多万元，园内50多个建筑、雕塑、形象墙等微场景，再现了从中共一大到十九大的近百年来中国共产党波澜壮阔的历程以及万里长征、延安时期等艰苦卓绝的岁月，还原了党的发展历程中重要节点、重大事件。

记者在公园内注意到，这里地处渭北黄土沟壑区，公园就势而建。“南湖”、“遵义会议”、延安窑洞等微场景，让人有穿越历史的感觉。园内游人众多。

游客史先生：“我就想到当年红军长征那种感觉。”

初心公园突出参观学习的互动性和体验感，教育广大党员干部群众不忘初心，牢记使命，学党史、知党情、跟党走。

中共合阳县委2018年第七次中心组（扩大）会议今天在这个渭南市首个“党史教育公园”举行，县级各大班子领导、各乡镇、各部门负责人等200多人集体重温入党誓词；合唱《没有共产党就没有新中国》；参观公园并接受党史教育。

合阳县甘井镇党委书记柳洋：“目前将整个党史用微场景的形式实景展现出来的，我们是全省惟一一家。下一步我们准备在这一块建造一个重走长征路以及农业主题公园等景区相关配套的二期工程；通过产权制度改革，我们成立了一个初心旅游有限公司由村上去经营；同时收入的一部分用于景区的发展，另一部分用于股民的分红。”