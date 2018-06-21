反恐演练进校园 警校联动提高师生反恐意识

西部网讯（记者 赵昊） 6月21日，西安市反恐办联合市教育局在西安市第三中学举行校园反恐演练活动,本着“贴近实战、突出重点”的原则,重点检验校园安保力量配备、应急预案制定、警校联动的指挥和反应能力,健全完善校园反恐预案和反恐工作机制,提高校园反恐意识和反恐防范处置能力,让广大师生熟悉学校反恐和疏散应急预案。
演练活动中,面对校园突发事件,第三中学立即启动应急预案,公安碑林分局驻校民警、学校保安、护校队员、家长志愿者及时疏散学生并与“歹徒”搏斗,通过一键式报警装置向辖区派出所报警。公安机关、“120急救中心”等各部门快速反应,控制现场、果断处置,在最短的时间内成功处置校园突发事件。
省反恐办领导对演练进行了专业点评,对学校应对突发事件的预案做了专业指导,鼓励广大师生继续参与反恐知识的学习,不断提高自身安全意识。
编辑： 王瑜
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