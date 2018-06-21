高新公安破获一起办公室盗窃案 追缴失窃笔记本电脑15部

西部网讯（记者 赵昊） 近日，西安市公安局高新分局刑警大队经过连续多日缜密侦查，成功破获系列入室盗窃公司办公室和公共场所的案件，抓获犯罪嫌疑人1人，破案7起，涉案价值30余万元。
2018年5月30日8时，分局辖区唐延南路某公司内发生一起盗窃案。报警人高某称其早8时许到公司上班时，发现公司办公室被盗，经过调查民警发现，共有16台笔记本电脑、2部ZTE手机和2个男士双肩包被盗，经济损失约9万余元。
案件发生后，高新分局迅速研究部署，成立“5.30”入室盗窃专案组，抽调刑警大队和丈八路派出所精干警力展开侦破工作。
通过取证发现，5月30日凌晨4时许，有一男子翻窗进入公司办公区实施盗窃，该嫌疑人为一20岁左右男子，体型偏瘦。该嫌疑人左小臂有花纹状纹身。经专案组对近期同类案件进行梳理分析，发现辖区4月份以来，唐延路派出所辖区有3起案件，作案手法相同，专案组认为可以并案侦查。通过专案组对嫌疑目标活动轨迹分析，确定王某（男，19岁，陕西扶风人）为重大作案嫌疑人。
专案组立即对王某展开全面调查，发现前期在监控录像中的嫌疑人特征与王某完全吻合，为同一人所为，随即组织警力全面布控蹲守，在6月6日凌晨0时30分，专案组在雁塔区鱼化寨某网吧将嫌疑人王某成功抓获。经突审，嫌疑人王某对其盗窃某公司等4起公司办公室被盗案的犯罪事实供认不讳，并交代了多起盗窃网吧手机案件，案件成功告破。
犯罪嫌疑人虽然已经落网，为了尽可能的挽回报案公司的损失，优化高新区营商环境，专案组连夜审讯深挖案件和销赃情况，经过连续工作，于当日在雁塔区鱼化寨一手机店将收购赃物的嫌疑人杨某（男，41岁，陕西韩城人）抓获，并交代了笔记本的下落,成功追缴15部笔记本电脑，其余赃物随后也成功追缴。
目前，此案正在进一步深挖之中。
编辑： 王瑜
娱乐照片中，岳云鹏双手插在裤兜，李荣浩一手搭在他肩膀上，最抢镜的还是两人的小眼睛，看着喜感。06-21
娱乐“温碧霞海潮演唱会2018”在旺角麦花臣场馆举行，她坦言《海潮》是她人生中最重要的作品，所以她也这个名字命名她人生第一个演唱会。06-21
娱乐楼彦昕介绍，影像周期间，评委会将从这近５０部影片中评选出最佳作品奖等五个奖项，派拉蒙影业未来学家泰德·席洛维茨将担任评委会主席。06-21
娱乐值得一提的是，某品牌更为井柏然量身定制特别短片，特邀韩寒担任监制，电影质感一览无余。据悉，井柏然还将继续受品牌邀约出席巴黎时装周。06-20
娱乐除此之外，现场还曝光了《大泼猴》、《武动乾坤》、《天坑鹰猎》、《霍去病》、《萌妃嫁到》等剧的混剪片花，即使时间较短，也足够吸睛。06-20
娱乐在登台领奖时，被主持人朱丹夸赞“安静”的他在面部毫无表情的同时伸出手指比“V”，不经意的反差萌相当可爱。06-20
娱乐但剧中男、女主角都只是被动卷入历史风云的小人物。当下爱情剧太多了，都市剧必须有所突破，而撩动现在观众的心也应该不止有爱情。06-20
娱乐每个孩子看到他都吓哭了，姗姗哭了，就连当天的寿星也不例外！”照片中，小小周身着衬衫套装，趴地上疑似抓周。06-19
娱乐著名音乐人梁翘柏晒出与王菲的合照，并配文：“工作愉快。”二人笑容十分灿烂。06-19
娱乐１７日晚，姜文、陈冲获得了上海谢晋电影艺术基金会颁发的荣誉理事证书，演员徐松子则将担任基金会理事。06-19
娱乐姚晨在片中饰演律师，为了与前夫争夺女儿抚养权，她拼命工作，幸有马伊琍饰演的保姆孙芳帮忙照顾孩子。06-19
娱乐视频中，周杰伦和小朋友坐在沙发上，让小朋友吹一口气，原本的白纸上竟然出现了彩色的图画十分神奇。06-15