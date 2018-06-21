高新公安破获一起办公室盗窃案 追缴失窃笔记本电脑15部

西部网讯（记者 赵昊） 近日，西安市公安局高新分局刑警大队经过连续多日缜密侦查，成功破获系列入室盗窃公司办公室和公共场所的案件，抓获犯罪嫌疑人1人，破案7起，涉案价值30余万元。

2018年5月30日8时，分局辖区唐延南路某公司内发生一起盗窃案。报警人高某称其早8时许到公司上班时，发现公司办公室被盗，经过调查民警发现，共有16台笔记本电脑、2部ZTE手机和2个男士双肩包被盗，经济损失约9万余元。

案件发生后，高新分局迅速研究部署，成立“5.30”入室盗窃专案组，抽调刑警大队和丈八路派出所精干警力展开侦破工作。

通过取证发现，5月30日凌晨4时许，有一男子翻窗进入公司办公区实施盗窃，该嫌疑人为一20岁左右男子，体型偏瘦。该嫌疑人左小臂有花纹状纹身。经专案组对近期同类案件进行梳理分析，发现辖区4月份以来，唐延路派出所辖区有3起案件，作案手法相同，专案组认为可以并案侦查。通过专案组对嫌疑目标活动轨迹分析，确定王某（男，19岁，陕西扶风人）为重大作案嫌疑人。

专案组立即对王某展开全面调查，发现前期在监控录像中的嫌疑人特征与王某完全吻合，为同一人所为，随即组织警力全面布控蹲守，在6月6日凌晨0时30分，专案组在雁塔区鱼化寨某网吧将嫌疑人王某成功抓获。经突审，嫌疑人王某对其盗窃某公司等4起公司办公室被盗案的犯罪事实供认不讳，并交代了多起盗窃网吧手机案件，案件成功告破。

犯罪嫌疑人虽然已经落网，为了尽可能的挽回报案公司的损失，优化高新区营商环境，专案组连夜审讯深挖案件和销赃情况，经过连续工作，于当日在雁塔区鱼化寨一手机店将收购赃物的嫌疑人杨某（男，41岁，陕西韩城人）抓获，并交代了笔记本的下落,成功追缴15部笔记本电脑，其余赃物随后也成功追缴。

目前，此案正在进一步深挖之中。

编辑： 王瑜