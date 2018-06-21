国际禁毒日系列报道（三）：年轻妈妈被白色粉末吞噬的悔恨人生

在张梅（化名）的讲述中，孩子和海洛因是出现频率最高的两个词汇。2008年，意外引产，失去一个小生命，心情极度低落的她染上毒瘾。2012年，再次怀孕的她因为毒瘾不再珍惜这个难得的生命，甚至在怀孕四个月的时候还注射海洛因。

复吸后，家人不再探望

坐在记者对面的张梅在讲到自己家人的时候，痛苦不已，一度难以控制自己的情绪。

这不是张梅第一次来到强戒所，因为复吸，她的母亲拒绝探望，丈夫也对她彻底失望，儿子现在由她的爸妈带着。“因为我的事情，全家人都抬不起头，家不像家，我真是恨死这个海洛因了，它毁掉了我的全部，让我变得一无所有。”

2015年，张梅和另外四位朋友在酒吧聚会，因为尿检阳性被带到了强戒所。离开强戒所不到一年，她就再次复吸。张梅说，同样的朋友圈，一样的环境，她无法自控，一想到吸食后的放松感，就想尝试。2017年大年初三，张梅带着儿子到朋友家串门。她让孩子们在另一间屋子玩，自己和朋友在隔壁注射毒品。

当年7月，借口进货，张梅从宝鸡来到西安，又买了海洛因。一出高铁站，便被抓了。经过生理脱毒后，被送到了陕西省女强制隔离戒毒所。“恨自己不争气，对不起家人，对不起孩子。”如果不吸毒，张梅跟丈夫家人关系都很好，两个服装店也打理得很好，每个月也能赚一万多块钱。

如今，其中一个服装店关门了，另一个服装店还由朋友打理着。对于未来，张梅坦言自己很迷茫。

意外引产，她染上毒瘾

张梅从小就拥有一个幸福的家庭，她的父亲是高级工程师，母亲是一名教师。在家人眼里，她一直都很优秀，家庭幸福，家人和睦。从小，张梅在父母的关爱下，上学、工作、结婚。

婚后，张梅经营了一家服装店，生意很好，在当地有着稳定的收入。2008年，张梅28岁，因为意外引产，第一个孩子没了，这让一直沉寂在当妈妈喜悦中的她措手不及，心情一度十分低落。和她一起开服装店的合伙人便拉着她来到了一家酒吧，并递给她一小包粉末。对方告诉他，这个东西可以缓解情绪，而且轻易不会上瘾。

“说实话，那时候想到可能是毒品，但是没有拒绝。”如今，回想起第一次接触海洛因的场景，张梅已经能够冷静面对。之后的半年时间里，张梅没有再接触。当朋友第二次将同样的粉末放到她面前的时候，她不以为然。

一次，两次，三次……突然有一天，张梅发现自己总是咳嗽、嗓子疼，吃了感冒药不见效之后，酒吧的朋友告诉她“恐怕上瘾了”。一边说着，一边又递过来一小包粉末，吸完之后，张梅的症状真的消失了。

再次怀孕，她不再疼惜小生命

2012年，张梅再次怀孕，然而，这个小生命的到来并没能阻止她继续吸食毒品，反而愈演愈烈。“我控制不住自己，知道对孩子不好，但只想要毒品，孩子已经无所谓了，那会在毒品的折磨下已经疯掉了。”吸食海洛因四年的张梅，已经不满足于普通的吸食方式，开始了肌肉注射。

如今，再次回想当初的自己，张梅很久没有说话，随即叹了口气。“太疯狂了，对不起孩子，多亏孩子是健康的，真的对不起。”

“无论如何，我不敢再碰毒品了，它毁掉了我太多的东西。”张梅告诉记者。

西部网记者 李媛

编辑： 李媛