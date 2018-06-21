第31个国际戒毒日系列报道2：18岁少女的人生拐点

开栏语：我国现行禁毒法规定，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。在国际第三十一个戒毒日来临之际，毒品的危害和戒毒的宣传再次被人们关注，尽管毒品的类型和戒毒的人数有了新的变化。然而，高墙下，陌生的面孔总是重复着一个个支离破碎的人生。

入所教育、身体戒毒、安全生产……戒毒人员在强戒所真实生活如何？在今年的6.26来临之际，西部网、陕西头条推出《毒品侵害的人生 记录救赎与重生》系列报道，记者深入陕西省女强制隔离戒毒所、陕西省长安强制隔离戒毒所，与戒毒人员面对面，倾听他们的戒毒故事，讲述涅槃重生。

接受强制隔离戒毒的第十个月，王红红（化名）按时锻炼，积极参与强戒所娱乐活动。

“直到警察出现在出租屋里，我才真正意识到我的人生没有那么顺利，之前的任性和无知让我失去了自由，失去了工作，我的人生不再顺风顺水。”

2017年7月份的一个工作日，23岁的王红红（化名），在临近上班时间再一次向领导请假，约“毒友”在出租屋里吸食冰毒。如果不是这次相约，未来的两三天，王红红手机上的一款游戏能够让她持续玩上两三天，不眠不休。她非常迷恋这种精神上的极度亢奋和刺激，为了追求这种感觉，可以放下手上的任何事情。

成瘾后，一个星期需要吸食一两次

朋友来了没多久，警察就出现在出租屋里。“当时就懵了，没想到这么严重，我当时以为像以前一样交了罚款就出来了，我的事情最终还是被父母知道了。”王红红被拘留一天后，民警通知了家人。

“出事”之前，在家人眼里，王红红一直是一个“乖乖女”，工作认真，孝顺老人。让家人放心的是，王红红很早就在家乡汉中找到一份体面的工作。休假的时间里，王红红也总会买些礼物赶回家，看望爷爷奶奶和父母。

然而这一切在一次同学聚会后发生了变化。初中毕业后，王红红的同学们每年会组织几次聚会。“在酒店的包间玩的时候，几个同学躲在里面‘溜冰’，我无意中发现了，他们就邀请我试试。”在王红红以往的认知里，毒品不是什么好东西，而且会上瘾。

“不会上瘾的，吸完这个很放松，什么烦恼都没啦。”在同学们的相劝下，王红红有了第一次尝试。连续三天，她都没有睡意，精神极度亢奋，“不去想任何东西，有种顷刻间一些都很放松的感觉，但也很难受，身体上不舒服”。那一年，她18岁。

一个星期后，在单位受到了批评，情绪受挫的她约同学出来“散心”。“从这次之后我就有瘾了，一段时间后就想再吸，那种精神上的刺激让人不断想去尝试。”王红红坦言，在此之后，她吸食冰毒的量越来越大，从以前的一个月两三次变成了一个星期一两次，不管是频次和剂量，都在不断加大。

“出事”后，一切都变了

“任何娱乐活动都无法让我满足。”毒瘾来了，王红红无法自控，她逐渐对其他的娱乐活动失去兴趣，也不愿与人交流，“每次吸完，我就会一直玩手机游戏，连续玩好几天，感觉非常刺激”。

连续请假，无故旷工，撒谎不回家……这都成为了王红红的日常。

进了强戒所，王红红才真正意识到人生发生了重大变化。“一开始我不想通知家人，后来意识到要强制戒毒两年，说什么都晚了。”此时，从2012年接触毒品已经过去了六年，她的身体已经离不开毒品，必须要强制戒毒。

王红红的管教队长告诉记者，刚来强戒所时，王红红表现的与其他戒毒人员格格不入，经常一个人行动，对很多规范显得很不屑。“刚来的时候很多的是不适应，管束比较多，而且个人压力很大，一想到失去了工作，失去了自由就很焦虑。”王红红坦言，刚到强戒所的时候，她想得比较多，也很迷茫，不知道何去何从，感觉一切都变了，人生不再顺风顺水。

强戒后，未来有了希望

“我们的队长找我谈了好几次话，才从无助有了希望，有一种温暖的感觉。”接受强制隔离戒毒的第十个月，王红红按时锻炼，按时参加生产劳动，积极参加强戒所的娱乐活动。

采访时，谈到如今的戒毒生活，王红红脸上不时地露出笑容。不经意间，她的头会望向窗外，“我无数次憧憬从强戒所出去的情景，也对未来做好了规划，重新找一份工作，认真地把它做下去，拥有幸福的家庭，多多陪伴我的家人”。

对于毒品，她也给自己做了很多预防，换掉朋友圈，主动断了联系。“不敢再碰，代价太大了，我失去的够多了，不想再来第二次。”

西部网记者 李媛

编辑： 李媛