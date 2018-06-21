向群众不满说不 西安出租掀起五星乘车环境大比拼

西安市出租车。（资料图）

西部网讯（记者 刘望）出租车作为一个城市的形象窗口，提升出租车服务质量是全国各个城市面临的难题。近两年，随着西安市城市形象不断提升，营商环境日趋向优，人们对于舒适出行需求越来越高。今天，记者从西安市交通运输局获悉，近期将在西安出租车行业掀起一次服务大比拼，对标先进城市，打造五星级乘车环境，紧跟西安发展步伐。

近年来出租车行业服务意识不断增强

目前，西安市市区内的12435辆出租汽车成为城市公共交通出行中的一支重要力量，也成为集中展示城市文明的流动窗口，是城市综合实力的重要体现。近年来，随着网约车的发展，也推动着西安市出租车的文明服务意识不断增强。

据西安市出租车管理处统计，截至2018年5月底，见诸报端的西安出租车驾驶员好人好事就达425起，3万余名驾驶员统一了行业工装，12435辆出租汽车圴配备了双语地图，约1800辆更新车辆监管设备均升级换代且全部使用了新式双语座套。

此外，出租车管理处还委托行业协会统一开展出租汽车驾驶员继续培训教育工作，增加手机使用外语翻译软件、日常英语100句等培训内容，切实提升驾驶员服务技能，行业持续16年的免费爱心送考受到市民广泛赞誉。

西安出租今起发力 打造五星级交通服务

伴随着西安城市形象的提升，市民对出租车的期待也在不断提升，为此，西安市交通运输局决定即日起在出租车行业开展“争做五星级金牌出租车司机”活动，把西安出租车打造成西安的又一张靓丽名片。

据了解，本次活动将以抓好车辆卫生整洁为切入点,抓好车体形象,车外靓丽干净,车内整洁有序。同时抓好服务规范,出租车行车安全礼让,载客文明礼貌。抓严格管理,运营要严守规定,管理要科学有效，常态化提升出租车驾驶员的服务质量,通过打造科学化的行业管理制度，将出租车行业取得的成绩以制度形式保留下来。

出租车司机吴师傅是一名老驾驶员，他对提升服务意识有着很深的感受：“咱们都是城市的一份子，从事着服务行业，就应当让乘客百分之百的满意，通常一个小小的举动就能让乘客感受到城市的大不同，我觉得这样很有意义。”

出租车司机杜师傅则伴随着西安出租车服务的不断提升：“咱们天天都在讲提升服务意识，今天跟昨天比，觉得没啥变化，但是跟我刚开出租车那会儿相比，感觉天翻地覆，改变就是这么一点一滴积累起来的。”杜师傅说，他会努力把自己的车打造成大西安的一面宣传窗口,成为大西安的宣传员。

编辑： 刘望