第31个国际戒毒日系列报道1：吸毒女教师的自我救赎

开栏语：我国现行禁毒法规定，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。在国际第三十一个戒毒日来临之际，毒品的危害和戒毒的宣传再次被人们关注，尽管毒品的类型和戒毒的人数有了新的变化。然而，高墙下，陌生的面孔总是重复着一个个支离破碎的人生。

入所教育、身体戒毒、安全生产……戒毒人员在强戒所真实生活如何？在今年的6.26来临之际，西部网、陕西头条推出《 毒品侵害的人生 记录救赎与重生 》系列报道， 记者深入陕西省女强制隔离戒毒所、陕西省长安强制隔离戒毒所，与戒毒人员面对面，倾听他们的戒毒故事，讲述涅槃重生。

经过三个月的强制戒毒，余清（化名）对未来生活充满期待。

入强戒所之前，她是西安市一所小学的班主任，受学生爱戴，受家长尊敬；她是父亲眼中好女儿，孝顺听话；如果不是冰毒，余清（化名）或许会继续从事她引以为傲的工作，或许已经组建了家庭，幸福的生活。

爱情受挫 她第一次“溜冰”

然而没有如果。2011年，时年35岁的余清是西安一所小学的语文老师兼班主任，工作认真负责，每天面对一群可爱的孩子们，让她的生活充满阳光和动力。然而，已经买好婚房，正在筹备婚礼的过程中，余清跟男友分手了。

在余清三岁的时候父母就离婚了，之后她一直跟随着父亲生活。“我从小就憧憬着有个家庭，有丈夫，有孩子，这一次分手对我打击很大，心情低迷了很长一段时间。”工作之余，余清和朋友经常去酒吧。

在朋友的“相劝”下，余清第一次接触到冰毒。那段时间，原本就浑浑噩噩的余清失去了理智，第一次拿起锡纸，吸食那刺鼻的气味。“朋友说吸完这个可以解酒，还能减肥，我当时没想就吸了，对自己已经自暴自弃了，只要不那么痛苦，无所谓了。”余清坦言，从此之后，她的所有自制力和好习惯就瓦解了，也不再与外界多交流，总习惯沉浸在自己的世界里，工作压力大，有烦心事，她第一时间拿起冰毒。

“冰毒成了我的情绪释放剂”

吸毒的日子，余清并没有辞职，在学校的表现，也和往常无异。只有她自己心里清楚，什么东西正在慢慢被改变。原本打算第二天办的事情，她再也不上心了，从未请假过的她，经常向领导请假。“为了寻找刺激感，我会在有很多工作，比如备案的时候吸毒，那样精力会很旺盛，连续好几天都不睡觉，一直到把工作做完。”然而这种快感并没有持续多久，亢奋过后就是持续的嗜睡和萎靡，只要停止吸毒，余清就感到没精神，经常睡不醒，干任何事情也没有动力。

很长一段时间，余清都要在周末休息的时候吸毒。“冰毒甚至成了我情绪的释放剂，一有不如意，我都会吸上两口。”原本以为隐藏的很好，一次偶然的机会，吸毒的事情还是被父亲发现了。因为出差提前回家，父亲发现了在卫生间“溜冰”的余清。“父母离婚后，我跟父亲的关系一直没有很亲密，但自从父亲发现了我吸毒的事情，他对我非常关心，让我感受到了久违的父爱。”父亲的温暖让余清下定决心想要戒除毒瘾。

有一次暑假，余清远离了西安的“毒友圈”，一个人跑到苏州，在朋友的帮助下戒毒。“我当时就下定决心戒掉毒品，回去好好上班，好好孝顺父亲，连续两个月没有吸一口。”回到西安，回到曾经的圈子，经不住劝的余清复吸了。

“我曾答应我爸要戒掉的，同为老师的他觉得我这样下去不行，可是我控制不住，经常欺骗他，现在想想特别对不住他。”

戒毒了人生才有希望

今年3月份，余清在联系同在吸毒的朋友时，被公安机关抓获了。“我在强戒所里的所有时间，都是在悔恨中度过，后悔自己碰了毒品。因为毒品，我失去了我人生最如意的工作，变得一无所有。”刚到强戒所时，余清心灰意冷。

入所三个月，余清和其他戒毒人员一样，经历了入所教育，道德教育以及康复训练。强戒所的管教队长跟她一对一谈话，心理辅导员跟她一对一沟通，逐渐打消了她的疑虑。“我现在想通了，只有彻底戒毒了，我的人生才有希望。”余清不再担心恢复自由后的生活，也不再害怕未来可能丢掉的工作，她相信戒掉毒品后可以创造美好的生活。

“捡起以前的工作，继续做完未完成的事业，从哪里跌倒从哪里爬起来吧。”在说这句话时，余清的眼神坚定有力，转而浅浅一笑“还有就是找一个好归宿，拥有一个幸福的家庭”。

西部网记者 李媛

编辑： 李媛