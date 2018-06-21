装修时3厘米钢钉穿喉射入颈部 西京军医妙手取出

装修工人李师傅在操作时，不慎将3厘米长的钢钉从咽喉前方射入自己的颈部。
西部网讯（记者 彭芬 通讯员 任伟锋 陈旭） 射钉枪是装修工人的必备工具，但时常会出现误伤的情况。近日，42岁的装修工人李锋（化名）在操作时，就不慎将3厘米长的钢钉从咽喉前方射入自己的颈部，牢牢钉在颈椎骨头里，并扎破椎动脉。所幸经过空军军医大学西京医院医护团队的及时施术，成功取出深扎于体内的致命钢钉。
“快，钢钉扎人了，赶紧送医院！”6月13日下午，装修工李锋在作业时，一个不小心钢钉穿喉射入颈部。在工友的帮助下，李锋辗转数家医院，均认为手术风险太高，最终来到西京医院救治。
入院后进一步检查发现，钢钉由咽喉前方穿入，在强大的冲击力下，牢牢的钉在了椎体上。钉道“穿越”过程附近有喉、气管、食管、颈前大血管、椎动脉、脊髓等多个重要结构。每耽误一分钟，风险就增加一分，必须尽快手术。
西京医院骨科、耳鼻咽喉头颈外科、放射科等多学科会诊，详细评估病情后，骨科副教授吴子祥和主治医师冯亚非主刀立即实施钢钉异物取出术。手术难度重重，必须首先探查喉、气管、食管、颈前大血管等器官损伤情况，避免漏诊产生严重并发症。此外，钢钉扎中的血管涉及大脑后部供血的关键部位，一旦判断或处理不当，可能会出现大出血或严重脑梗塞。
术中，救治团队从左前颈部切开，仔细显露并探查气管、食管、颈椎大动脉，然后利用X线透视机确定钢钉位置。术中发现钢钉已经将椎动脉扎破，顺着钢钉入路，小心翼翼将钢钉取出后，立即喷出大量鲜红色动脉血。主刀医生立即封堵钉孔，采用生物止血材料仔细填塞止血。在确保止血的同时，避免将椎动脉完全栓塞，顺利完成手术。
术后造影和超声结果显示，患者颈部、脑部血管供血功能正常，没有出现再次出血和脑供血不足等情况，目前已康复出院。专家提醒，在进行安装等操作时应注意风险，做好防护，一旦出现意外情况，应第一时间就医。
编辑： 王瑜
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