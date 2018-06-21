长期停业达半年以上 宝鸡62户企业被吊销营业执照

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 公司开业后却长期停业，近日，宝鸡市渭滨区市场监督管理局针对62户停业超半年以上企业给予吊销营业执照的行政处罚。

据了解，此次被处吊销营业执照处罚的企业，均是停业达到半年以上的企业，部分企业停止经营活动满1年。经宝鸡市渭滨区市场监督管理局调查，宝鸡市福林装饰装潢有限公司等48户公司开业后自行停业连续六个月以上；宝鸡市渭滨区鑫隆包装材料加工厂等5户非公司企业停止经营活动满1年，不按照规定办理注销登记；宝鸡市渭滨区清姜小树林网吧等9户个人独资企业开业后自行停业连续六个月以上。

经税务机关提请，根据《税收征收管理法》第六十条第二款规定。宝鸡市渭滨区市场监督管理局对这62户企业处以吊销营业执照的行政处罚。被处罚的企业可在15日内提出陈述、申辩、申请听证的权利，逾期未提出的，视为放弃此权利。

具体吊销营业执照的企业名单可在宝鸡市工商行政管理局网（http://www.bjaic.gov.cn）渭滨区人民政府网站，及渭滨市场监督管理局机关（含原渭滨技术监督局）、渭滨区市民中心营业执照注册大厅、企业所在地的辖区市场监管所查看。

编辑： 王瑜