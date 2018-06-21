陕西开通全民义务植树网 启动“我为大熊猫种竹子”

陕西全民义务植树网形象大使杨芳宣读倡议书。

西部网讯（记者 贺桐） 三秦仲夏天，绿阴幽草时。今天（6月21日）上午，陕西全民义务植树网开通暨“我为大熊猫种竹子”网络植树项目启动仪式，在陕西省楼观台国有生态实验林场举行。

此次活动由全国绿化委员会办公室、中国绿化基金会、陕西省绿化委员会主办，陕西省楼观台国有生态实验林场、陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心承办，活动主题为“履行植树义务 共建美丽中国”。

六家企业向“我为大熊猫种竹子”网络植树项目现场捐资45.5万元。

启动仪式上，六家企业向“我为大熊猫种竹子”网络植树项目现场捐资45.5万元。陕西全民义务植树网形象大使杨芳宣读倡议书，倡导广大群众及社会各界发扬主人翁精神，积极投身国土绿化，履行植树义务，争做美丽陕西的建设者，守护者，传播者，推动者，从自我做起，从身边做起，传播绿色正能量，共建美丽新家园。

2017年出生于陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心的三只大熊猫。

陕西省林业厅厅长薛建兴说，目前陕西全省森林面积达到1.33亿亩，森林覆盖率提高到43.06%，绿色版图向北推进800余里。“十二五”以来，我省每年有上千万人参加义务植树，年均植树8000万株。陕西林业将加大力度推进国土绿化，深入持久开展义务植树活动，让爱绿、护绿、兴绿成为人们的自觉行动，把三秦大地建设成山更绿、水更清、天更蓝的美丽家园。

生活在陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心的棕色大熊猫“七仔”。

全国绿化委员会办公室副主任胡章翠说，开展国土绿化行动是党的十九大作出的重大战略决策，义务植树是动员社会公众参与大规模国土绿化行动的重要途径，要深入推进“互联网+全民义务植树”，加快建设各级“互联网+全民义务植树”基地，实现线上线下融合发展，形成“实体参与”和“网络参与”一体两翼共同发展新格局。

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